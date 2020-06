Forskere: Har funnet medisin som hjelper alvorlig koronasyke

Det er snakk om et steroid som kalles deksametason, og som inntil nå har vært brukt mot ulike typer betennelser.

Forskere ledet av en gruppe ved University of Oxford har testet medisinen på en tilfeldig utvalgt gruppe på over 2.000 koronapasienter. De ble sammenlignet med over 4.000 pasienter som fikk andre typer behandling.

Blant pasientene som lå i respirator og fikk deksametason, ble dødeligheten redusert fra 40 til 28 prosent.

– Dette er den eneste medisinen som så langt har vist seg å redusere dødeligheten. Og den reduseres betydelig. Dette er et stort gjennombrudd, sier professor Peter Horby ved University of Oxford, ifølge BBC.

Forskningsresultatene vil bli offisielt publisert i løpet av kort tid. Deksametason er både forholdsvis billig og lett tilgjengelig, og britiske myndigheter vil ta medisinen i bruk umiddelbart.

Helseminister Matt Hancock sier regjeringen begynte å bygge opp et lager av medisinen etter å ha sett de første tegnene som tydet på at den var effektiv for tre måneder siden.