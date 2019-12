Biden i hissig munnhuggeri – utfordret velger til IQ-test og armhevinger

Tidligere visepresident Biden holdt torsdag møte med velgere i New Hampton i Iowa. Biden har slitt i delstaten, hvor det første nominasjonsvalget holdes, og gjennomfører nå en åtte dagers bussturné med slagordet «No Malarkey!» – «Ikke noe vås!»

Men Biden ble tilsynelatende litt satt ut da en velger reiste seg og snakket om Bidens sønn Hunter. Sønnen har tidligere hatt et svært godt betalt styreverv i det ukrainske energiselskapet Burisma. Der var dette Trump ville at Ukraina skulle kunngjøre en etterforskning om og som førte til riksrettsgranskningen.

Tok opp alder og Ukraina

– Vi vet alle at Trump har rotet rundt i Ukraina. Men du sendte din sønn bort dit for å få en jobb for et gasselskap og han hadde ingen erfaring med det. Du selger tilgang til presidenten akkurat som han gjør, sa den 83 år gamle velgeren, som også mente den 77 år gamle Biden er for gammel til å stille i presidentvalget.

Biden reagerte spontant

Biden reagerte spontant på beskyldningene.

– Du er en fordømt løgner. Det er ikke sant. Og ingen har noen gang påstått det, sa Biden.

Det ble i 2015 stilt spørsmål ved hva ukrainerne ville oppnå ved å hente inn Hunter Biden til selskapet. Det er likevel ikke kommet frem noe som tyder på at hverken Hunter Biden eller faren har gjort noe ulovlig eller uetisk i forbindelse med Burisma-vervet.

Fakta: Valget 2020 3. november neste år velger USA president for 59. gang. USA holder presidentvalg hvert fjerde år den første tirsdagen etter 1. november. Nominasjonsvalgene begynner formelt 3. februar i Iowa, men valgkampen er for lengst i gang. Dette er demokratiske kandidater som fortsatt er med: Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, Andrew Yang, Amy Klobuchar, Cory Booker, Tulsi Gabbard, Julian Castro, Tom Steyer, John Delaney, Michael Bennet, Marianne Williamson og Deval Patrick. Republikanere: Donald Trump, Joe Walsh og Bill Weld.

Armhevinger og IQ

En i valgkampstaben forsøkte å ta mikrofonen fra velgeren, men Biden stoppet det. Han tok opp tråden om alderen.

– La oss gjøre armhevinger sammen her. La oss løpe. Vi kan gjøre hva du vil. La oss ta en IQ-test, sa Biden til latter og applaus før han vendte tilbake til Ukraina-påstandene.

– Ingen har noen ganger sagt at min sønn har gjort noe galt, sa Biden.

Enkelte medier rapporterte at Biden hadde kalt mannen feit (fat), men valgkampapparatet sa etterpå at Biden hadde sagt fakta (fact).

Gjør suksess med reklamefilm

Biden har havnet bakpå i Iowa og risikerer å måtte se at en av de tre andre toppkandidatene vinner denne delstaten som 3. februar holder neste års første nominasjonsvalg. Særlig har ordfører Pete Buttigieg gjort det skarpt på målinger i Iowa den siste tiden.

Bidens raseriutbrudd kommer samtidig som han får mye oppmerksomhet om en reklamefilm der poenget er at verden ler av president Trump, mens den respekterer Joe Biden.

Da Biden startet sin bussturné sist helg, fikk han også oppmerksomhet etter å ha tygget litt på fingeren til kona Jill Biden da hun introduserte ham.