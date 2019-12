En domstol i New York besluttet onsdag at Harvey Weinstein må ut med 2 millioner dollar i kausjon – om lag 18 millioner kroner – for å sikre at han ikke rømmer unna før rettssaken som starter 6. januar, melder Reuters.

Weinstein selv kom til retten med rullator omgitt av sikkerhetsvakter. Hans advokat Donna Rotunno forklarte det med at Weinstein skal ta en ryggoperasjon.

Opprinnelig var Weinstein pålagt en kausjon på 1 million dollar. Påtalemyndigheten mente han hadde deaktivert fotlenken, og krevde at kausjonen ble satt på 5 millioner dollar.

Selv hevdet Weinstein at det skjedde ved et uhell, og at han glemte en del av fotlenken da han gikk ut ved en anledning.

Den tidligere Hollywood-produsenten aksepterte dommerens beslutning om å doble kausjonen på stedet.

Anklaget for voldtekt

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot Weinstein for seksuelle overgrep mot to kvinner.

Den ene anklagen går ut på at han skal tvang en kvinne til oralsex i 2006. Den andre anklagen gjelder voldtekt en kvinne på et hotellrom i 2013.

Weinstein avviser anklagene og hevder at han er uskyldig. Han har også benektet anklagene fra om lag 70 kvinner om seksuell trakassering over et tidsrom på flere tiår.

Rettssaken begynner 6. januar 2020, og mannen som en gang ble regnet for å være en av Hollywoods mektigste, risikerer livstidsfengsel hvis han blir funnet skyldig.

Forliksavtaler for 230 millioner kroner

Etter to år med jurdiske forhandlinger er Weinstein og styret i hans konkursrammede filmstudio i ferd med å inngå forliksavtaler for omlag 230 millioner kroner med flere titalls kvinner, skriver New York Times.

Avtalene innebærer at Weinstein ikke behøver å innrømme at han har gjort noe galt. Pengene skal heller ikke komme fra Weinstein personlig, men fra forsikringsselskaper som reprsenterer Weinstein Company.

Ifølge New York Times er avtalene fått godkjennelse de fleste partene. Pengene skal deles mellom over 30 skuespillerinner og tidligere ansatte hos Weinstein, som har anklaget ham for alt fra voldtekt til seksuell trakassering.

Weinsteins advokatutgifter er så langt mer enn 12 millioner dollar.