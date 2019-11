Privat

(Stavanger Aftenblad): Sandra Rørvik var på vei ut av kontoret litt over klokken 14 lokal tid da meldingene kom på høyttaler i kontorbygget hvor hun jobber: Ingen fikk forlate bygget.

Like utenfor hadde en mann gått til angrep med kniv og såret flere personer på London Bridge.

Sammen med kolleger gikk Rørvik til vinduet som vender mot broen. Derfra så de alt som skjedde.

– Det første jeg så, var store folkemengder som løp av broen. Jeg så at politiet sperret av veier med bånd. Så så jeg at noen overmannet gjerningspersonen.

Rørvik beskriver deretter hvordan politiet skjøt mannen.

– Det var en sjokkerende opplevelse. Jeg har aldri før sett noen bli skutt, sier hun til Stavanger Aftenblad.

– Skulle vært på broen

De ansatte ble beordret vekk fra vinduene i frykt for at noen skudd skulle bli avfyrt mot bygget.

– Jeg opplevde at politiet håndterte angrepet veldig raskt og profesjonelt. Blant annet sperret de av området før de skjøt. Alt skjedde veldig fort, sier hun.

Sandra Rørvik er fra Stavanger, men jobber for tiden innen økonomi og finans i et firma med kontor i Stockholm. Av og til må hun dra til London for å jobbe.

Hun var på vei til undergrunnsstasjonen for å fly hjem til Stockholm da dramaet skjedde.

– Jeg skulle ha vært på broen da det skjedde. Men et møte var blitt forskjøvet og jeg var litt forsinket. Akkurat nå tenker jeg «hva hvis-scenarioer», sier kvinnen.

Gjerningspersonens identitet er foreløpig ikke kjent. Omstendighetene er uklare, men politiet bekrefter at de ser på angrepet som terror.

@HLOBlog/Twitter

– Aldri utrygg

Sandra Rørvik sier at hun er blitt tatt godt hånd om av ledelsen i bedriften og av kolleger. Fredag kveld sitter hun på et hotellrom med flybillett hjem lørdag.

Det er ikke første gang det skjer terrorhendelser på London Bridge. I 2017 ble sju mennesker drept og mange skadet da en varebil kjørte inn i en folkemengde på broen, før tre menn deretter gikk til angrep med kniv.

– Jeg har vært mye ute i London, også på kveldstid, men har aldri følt meg utrygg. Jeg vet at det har vært terrorhendelser før, men tenkte at det var før. Jeg har aldri tenkt tanken på at det kan skje igjen, sier Stavanger-kvinnen.