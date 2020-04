Biden vant Ohio via post

Det er blitt rapportert om noen små vanskeligheter med stemmegivning, men ikke store, utbredte problemer.

Under primærvalget i Wisconsin tidligere denne måneden ble velgerne tvunget til å trosse retningslinjene om sosial distansering for å avgi stemme.

I Ohio ble kun hjemløse og funksjonshemmede oppfordret til å benytte seg av stemmelokalene. Tillatelse ble også gitt til dem som ikke fikk stemmeseddelen tilsendt tidsnok i posten.

1,5 millioner avla stemme, ifølge delstatsmyndighetene. Det er langt færre enn de 3,2 millionene som stemte under presidentvalget i 2016.

Primærvalget, som egentlig skulle ha funnet sted 17. mars, ble utsatt noen timer før valgurnene skulle åpnet. Ohio-guvernøren, republikaneren Mike DeWine, avgjorde først å utsette valget til 2. juni. Men valget ble siden flyttet til denne uken, med stemmegivning via post. Det råder ordre om å holde seg hjemme i Ohio.

Enkelte guvernører har tatt til orde for å gjennomføre alle valg via post under presidentvalget i november, noe president Donald Trump er sterk motstander av.

Fem delstater gjennomfører allerede sine valg via post: Colorado, Hawaii, Oregon, Washington og Utah. Ingen av dem har imidlertid måttet gjennomføre valget midt i en pandemi.