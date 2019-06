Ny sikkerhetsrisiko på Boeing 737 MAX avdekket

Federal Aviation Administration offentliggjorde onsdag at det var oppdaget det som omtales «en ny mulig sikkerhetsrisiko» ved flyet. Dette vil skyve ytterligere på datoen for når flytypen kan settes tilbake i ordinær trafikk.

– Vi har funnet en mulig sikkerhetsrisiko som Boeing må redusere, skriver FAA i en uttalelse.

Selskapet oppgraderer for tiden flyenes anti-steil-system. Systemet står sentral i etterforskningen av de siste 737 MAX-ulykkene.

Uklar årsak

FAA sier i uttalelsen at de vil oppheve flyforbudet for flytypen når de anser det for sikkert å gjøre det. 737 Max var nylig forventet å være klar for ordinær trafikk i løpet av sommeren, men de nye funnene vil trolig holde flyet på bakken ut 2019.

Det er fremdeles noe uklart hva som kan være årsaken til den nyeste sikkerhetsrisikoen. Reuters hevder FAA avdekket feil ved anti-steil-systemet under en simulert flyvning.

Andre kilder hevder problemet var forbundet med flyets datasystem og manglende datakapasitet.

FAA opplyser at det primært jobbes med å forbedre 737 MAXs programvare. Det vurderes imidlertid også om flyets maskinvare kan være årsaken til problemet.

Flere hundre døde

Tilsammen 346 mennesker har mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober og Etiopia i mars. Flytypen ble etter Etiopia-ulykken satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Ifølge BBC skal kaptein Chesley Sullenberger, kjent fra nødlandingen i Hudson River i New York i 2009, nylig ha uttalt seg om hendelsene.

– 737 MAX-ulykkene er påviselige bevis for at vårt nåværende design- og seritfikasjonsystem har sviktet oss, sa Sullenberger til Den amerikanske kongressen tidligere denne måneden.