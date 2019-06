Rory Stewart ute av kampen om ledervervet hos toryene

I går ble Rory Stewart hedret for å ha størst fremgang i kampen om ledervervet, men i dag ble han stemt ut. 27 stemmer var ikke nok til å forsette ferden frem mot ny konservativ partileder. Dermed ble han den som røk ut da det gjensto fem kandidater.

Stewart tar det pent og skriver på Twitter at han takker for all støtte og at han har fått en ny tro på politikk og på sitt eget fedreland de siste ukene. Han lover å være dypt engasjert i politikk for hjemlandet sitt også fremover.

Kandidatene må nemlig ha minst 33 stemmer for å være med i kampen om ledertittelen.

Johnson øker forspranget

Etter den tredje avstemningen er det fortsatt tidligere utenriksminister Boris Johnson som er favoritt og som får flest stemmer. Han økte antall stemmer sammenlignet med avstemningen i går. Da fikk han 126 stemmer. I dag endte Johnson med 146 av de 331 tilgjengelige konservative stemmene i Parlamentet.

På Twitter takker han for all støtte, og synes det er ekstra hyggelig siden han har fødselsdag i dag.

– Vi har nådd langt, men vi har fortsatt et langt stykke igjen, sier Johnson.

Utenriksminister Jeremy Hunt er en god nummer to med 54 stemmer, men er nærmest i tospann med miljøvernminister Michael Gove som fikk 51 stemmer.

Tidligere brexit-minister Sajid David er den siste sikre etter avstemningen i dag. Han endte på 38 stemmer.

Dominic Lipinski / TT NYHETSBYRÅN

Flere skal ut

Gjennom flere avstemninger skal Det konservative partiet velge ny leder, som også blir Storbritannias statsminister etter Theresa May. NTB bringer en fullstendig oversikt. Slik skjer det:

10. juni: Bekreftelse av påmeldte kandidater. Til sammen ti personer kjemper om vervet: Andrea Leadsom (56), tidligere leder i Underhuset; Esther McVey (51), tidligere arbeidsminister; Boris Johnson (54), tidligere utenriksminister og tidligere ordfører i London; Dominic Raab (45), tidligere brexitminister; Sajid Javid (49), innenriksminister; Michael Gove (51), miljøminister; Jeremy Hunt (52), utenriksminister; Mark Harper (49), tidligere innpisker; Rory Stewart (46), utviklingsminister; Matt Hancock (40), helseminister.

13. juni: Første avstemningsrunde. For å gå videre måtte kandidatene få minst 17 stemmer, tilsvarende fem prosents oppslutning blant partiets 313 parlamentsmedlemmer. Leadsom, McVey og Harper oppfylte ikke minstekravet. Hancock fikk nok stemmer, men trakk seg etter denne runden.

18. juni: I den andre runden kreves det minst 33 stemmer for å gå videre. Dersom alle kandidatene klarer minstekravet, ryker den med færrest stemmer. Raab klarte ikke minstekravet.

19. og 20. juni: Med flere enn tre kandidater igjen etter andre runde, holdes det nye elimineringsrunder der den som får færrest stemmer, ryker ut.

22. juni: De to gjenværende kandidatene starter valgkampen blant partiets medlemmer. Den nye lederen skal velges ved uravstemning, en prosess som vil ta rundt en måned.

22.–26. juli: I løpet av denne uken kunngjøres det hvem som er ny partileder og statsminister.

Til slutt gjenstår det to kandidater som skal stemmes over blant de 160.000 partimedlemmene den endelige kandidaten offentliggjøres omtrent 22. juli.