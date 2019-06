Til tross for at de har flertall, var det usikkert om de fire partiene, med Socialdemokratiets Mette Frederiksen i spissen, kunne komme til enighet og få på plass en regjering.

Men onsdag ble det klart at Socialdemokratiet vil styre landet med en mindretallsregjering, med støtte i en politisk avtale fremforhandlet sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Natt til onsdag la partiene frem plattformen «Retfærdig retning for Danmark». Den danske avisen Berlingske har offentliggjort hele avtalen.

Dette er partiene enige om

Her er noen av de mest sentrale punktene i plattformen.

Klima:

Regjeringspartiene vil fremme forslag om en ny klimalov med både bindende delmål og langsiktige mål. Målet er å redusere utslippet av drivhusgasser med 70 prosent innen 2030.

Salg av nye diesel- og bensinbiler skal opphøre fra 2030.

Partiene har et mål om fordoble de økologiske jordbruksarealene.

Asyl:

De vil ta barnefamilier ut av utreisesenteret Sjælsmark.

De vil skrinlegge det mye omtalte senteret ute på øya Lindholm.

De vil igjen ta imot kvoteflyktninger. Kvinner og barn prioriteres.

De vil styrke integreringen. Uansett hvor lenge noen skal oppholde seg i Danmark, skal de lære seg språket, bidra til samfunnet og komme i jobb.

Fattigdom:

Det skal nedsettes en kommisjon, som i løpet av en 12-måneders periode skal utforme anbefalinger for å bekjempe barnefattigdom, få flere i arbeid og gjøre ytelsessystemet enklere. De skal også ta en vurdering av taket som er satt på offentlige ytelser man kan motta. Taket er på mellom 10.000 og 16.000 i måneden avhengig av sivilstatus og barn.

Avskaffe nasjonale prøver:

Politiken melder at den nye regjeringen vil avskaffe de nasjonale prøvene for de minste. I tillegg vil de gi bedre muligheter for en senere skolestart og styrke veiledningsinnsatsen.

Voldtekt:

Regjeringen vil ta initiativ til å innføre en samtykkebasert voldtektsbestemmelse i straffeloven.

Fakta: Regjeringspartiene Socialdemokratiet – Aps søsterparti. Socialistisk Folkeparti – Søsterpartiet til norske SV. Enhedslisten – Rødts søsterparti. Radikale Venstre – Liberalt og grønt parti. Søsterpartiet til norske Venstre, men tilhører rød blokk i Danmark. Den røde blokken fikk 91 mandater og de borgerlige 75 i det danske valget 5. juni.

Ikke nevnt i avtalen

Det mangler en finansieringsplan for flere av forslagene partiene har lagt frem. Blant annet er det ikke nevnt hvordan reduksjonen av drivhusgasser skal finansieres. Ifølge Politiken står det heller ikke noe om rett til tidlig pensjon for de med dårlig fysisk og psykisk helse, noe som var et sentralt tiltak i Mette Fredriksens valgkamp.