Syriske flyktninger til Aftenposten: – Hvis vi ble boende i byen vår, ville vi dø.

SEMALKA, på grensen mellom Syria og Irak (Aftenposten): Gjennom hele dagen var det torsdag lange køer av syrere som ville komme seg ut av Syria og inn i Irak.

Under et døgn var gått siden Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjorde at angrepet mot de kurdiske områdene i Syria var i gang. Mange tusen, kanskje så mange som 100.000 mennesker var allerede torsdag på flukt. De innså at for å overleve, måtte de vekk. For torsdag morgen fortsatte artillerigranatene å hamre løs på både landsbyer og byer tett opp mot den tyrkiske grensen.

Kampene ble bare mer og mer intense. På den ene siden sto tyrkerne og de syriske opprørsgruppene de samarbeider med og har utstyrt med våpen. På den andre siden sto den kurdiskledede SDF-militsen, USAs hittil trofaste allierte i kampen mot IS.

Tor Arne Andreassen

Blir flyktninger igjen

Helt nordøst i Syria, hvor grensene til landene Irak, Syria og Tyrkia møtes, traff Aftenposten flere av dem som hadde flyktet. De forsøkte å finne ly for solen, som selv om det er oktober brenner godt når den står høyt på himmelen.

Gjennom hele dagen var tre overbygde områder tettpakket av mennesker, både unge og gamle, som ventet på å komme seg over til Irak. De måtte belage seg på å vente lenge, siden byråkratiet tar sin tid.

Til slutt fikk de heldige stige om bord i bussene som tok folk over den midlertidige broen som er blitt lagt over den historiske elven Tigris. På den andre siden av elven ligger Irak.

En av dem som ikke lenger tør å være i Syria, er bakeren Jalal. Den vennlige mannen sitter på noen enkle plaststoler sammen med kona Malva og deres sovende datter Mira.

De forteller at bomber eksploderte rett ved huset deres i Qamishli, en by som ligger helt opp mot grensen til Tyrkia.

– Eksplosjonene var svært nærme og vi ble svært redde. Vi tenkte at hvis vi ikke kom oss ut av byen, så ville vi dø.

Flykter til en usikker tilværelse

Jalal har vært flyktning i Irak tidligere. Nå må han og den lille familien igjen tilbake til en tøff tilværelse som flyktninger. Han har ingen jobb å gå til. Men det er i hvert fall trygt, sier de.

– Jeg er sikker på at alle her ved grensestasjonen flykter fra krigen, sier Jalal.

Lokale journalister forteller at selv om det er mye folk ved grensen, så er det langt flere som har flyktet sørover i den kurdiskkontrollerte delen av Syria, særlig mot Hasaka. Der har folk søkt husly hos familie og venner, får Aftenposten opplyst.

Tor Arne Andreassen

Lefteris Pitarakis / AP

Motstridende meldinger

Det tyrkiske forsvaret beskrev innrykkingen i de kurdiske områdene av Syria som en suksess. Bilder og videoer viste at røyken steg opp fra flere av landsbyene ved grensen, og folk i området prøvde å komme seg unna.

Men det foregår samtidig en kamp om sannheten og det er vanskelig å få bekreftet informasjon fra uavhengige kilder. De kurdiskledede styrkene tilbakeviser for eksempel at Tyrkia har klart å rykke langt inn på deres område.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder at 108 «militante», altså krigere i den kurdiskledede SDF-styrken er drept. Ifølge Associated Press var det foreløpig ingen rapporter fra bakken som bekrefter dette.

En kurdisk nyhetstjeneste skriver at tyrkiske tropper har angrepet en konvoi med kjøretøy som skulle ta sivile fra Raqqa til grensen. Ifølge meldingene er tre drept og flere skadet i dette angrepet.

Men ingen har noen nøyaktige tall på hvor mange som er blitt drept eller skadet etter at militæroperasjonen startet. Begge parter er tilbakeholdne med informasjon om sine egne tap.

RODI SAID, Reuters / NTB scanpix

Frykter for sivilbefolkningen

FNs flyktningorganisasjon UNHCR skriver at titusenvis av sivile prøver å flykte fra kampene.

– Hundretusener av sivile i det nordlige Syria er nå i faresonen. Sivile og sivil infrastruktur må ikke bli målskive, sier FNs høykommissær Filippo Grandi.

FN-organisasjonen peker også på at temperaturene er i ferd med å falle i området, hvilket gjør det viktig å få frem nødhjelp til dem som er på flukt. De peker på at Syria alt er verdens største flyktningkrise og sier at alle retur til hjemlandet må være frivillig.

450.000 mennesker kan bli rammet

En rekke humanitære organisasjoner, blant annet den norske Flyktninghjelpen, har skrevet et opprop er svært bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen.

I en felles pressemelding skriver de at rundt 450 000 mennesker bor nærmere enn fem kilometer fra den syrisk-tyrkiske grensen. Blant dem er 90 000 internt fordrevne.

Redd Barna varsler at de vil trappe opp innsatsen i det nordøstlige Syria.

– Vi er dypt bekymret for sikkerheten til tusenvis av barn og deres familier som har vært på flukt i natt. Vi prioriterer å sørge for barnas interesser og at de får nødvendig hjelp, heter det i en pressemelding.

Truer med å «åpne portene»

Tyrkia har fått mye kritikk for militæroperasjonen, men landets president Recep Tayyip Erdogan langet torsdag ut mot kritikerne.

– Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sa han til partikolleger torsdag formiddag

Han truer med å sende syriske flyktninger til Europa hvis angrepet mot Syria blir kalt okkupasjon. Han sa følgende om hva han vil gjøre da.

– Vi vil åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger til dere, sa Erdogan i en tale til partifeller ifølge Reuters.

Erdogan har begrunnet militæroperasjonen i Syria med at han vil etablere en «sikkerhetssone» i Syria og fjerne det han har omtalt som en «terrorkorridor». Han sier at han deretter vil sende hjem syriske flyktninger som har oppholdt seg i Tyrkia.