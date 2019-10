Hundrevis av IS-tilhengere rømmer fra syrisk leir

I forbindelse med Tyrkias militære angrep nord i Syria er vaktholdet i interneringsleirene for IS-tilhengere og deres familier sterkt redusert. Søndag formiddag melder Reuters at 785 IS-tilknyttede personer har rømt fra Ain Issa-leiren. Snart ble rapportene oppjustert til at over 800 har rømt.

Ain Isa camp. Almost all suspected ISIS militants fled the camp. pic.twitter.com/sT2Cf4PWtI — Mustafa Bali (@mustefabali) October 13, 2019

Mustafa Bali, pressetalsperson for kurdiskledede SDF i Syria, postet dette bildet av IS-tilhengere som flykter fra leiren søndag.

Den kurdiskledede administrasjonen nord i Syria sier til nyhetsbyrået AP at personer i leiren gikk løs på portene i leiren og flyktet i forbindelse med at det ble utkjempet kamper i nærheten der også tyrkisk flyvåpen angrep fra luften.

Det er ingen nordmenn i Ain Issa-leiren, etter det Aftenposten kjenner til.

Ifølge den kurdiske nyhetstjenesten RIC er det statsborgere fra Storbritannia, Irland, Pakistan, Bangladesh, Indonesia og Russland blant de rømte.

Ain Issa er en leir for internt fordrevne. De fikk også et anneks, en mer lukket underleir, for IS-kvinner og barna deres. Leiren der har den minste gruppen med IS-kvinner og barn i Syria.

RIC har snakket med leirsjef Jelal Ayaf som sier at 850 personer har rømt fra annekset med utenlandske internerte. Situasjonen i leiren skal være svært ustabil.

Kvinner og barn har rømt - barn er i fare

Redd Barna opplyser søndag at det skal være hundrevis av kvinner og barn med tilknytning til IS blant de som har rømt fra leiren. De har rømt fra det såkalte «Annekset», der det var internert 249 kvinner og 700 barn, i forbindelse med at det falt granater over leiren i morges. Redd Barna rapporterer også om at maskerte menn kretser rundt leiren på motorsykler.

Ifølge Redd Barnas rapporter er denne delen av leiren nå tømt for folk. Redd Barna sier det er en stor fare for at barn av utenlandske IS-kvinner kan forsvinne i kaoset.

– Vi oppfordrer på det sterkeste utenlandske myndigheter til å hente hjem sine statsborgere mens det ennå er mulighet. Den muligheten kan raskt forsvinne, sier Sonia Khush, Syria-ansvarlig i internasjonale Redd Barna, i en pressemelding.

Human Rights Watch advarte for to dager siden om faren for at noen av de personene som bærer størst ansvar for krigsforbrytelser i Syria, inkludert internerte IS-medlemmer, ville rømme i forbindelse med den tyrkiske angrepet nordøst i Syria. Det skriver de i en rapport 11. oktober.

ISIS channels call for uprising in surrounding area to assist with the ongoing escape attempt. — Rojava Information Center (@RojavaIC) October 13, 2019

Vakter i leirene blir sendt for å kjempe mot tyrkerne

Som Aftenposten meldte i dag, er vaktholdet i de syriske leirene for IS-fanger sterkt redusert på grunn av Tyrkias angrep i Syria. Mange av vaktene er blitt sendt til fronten for å slåss mot tyrkerne. SDF, den kurdiskdominerte militsen som slåss mot tyrkerne, bekreftet allerede 10. oktober at de må nedprioritere vaktholdet av pågrepne IS-medlemmer og at all jakt på IS-celler opphører.

Mange år med krig i Irak og Syria har ført til opprettelse av mange flyktningleirer i Syria. Den største flyktningleiren i det nordøstlige Syria, som kontrolleres av kurderne, er Al-Hol. Denne leiren huser 68.000 personer med ulik bakgrunn. Mange av de siste ankomne har vært kvinner som har vært tilsluttet IS og barna deres.

Ain Issa-leiren ligger rundt 35 kilometer sør for grensen og huser 12 000 internerte mennesker, inkludert nesten 1000 utenlandske kvinner med forbindelser til IS, samt deres barn.

Etterretningstjenesten ventet rømningsforsøk

Sjefen for etterretningstjenesten ved Hol-leiren i Syria, som har krigernavnet Haval (kamerat) Eilul Rasgar, opplyste før rømmingen fra Ain Issa at de har hatt informasjon om at IS-kvinner har forberedt koordinerte opprør i alle de tre leirene der IS-kvinner og barna deres befinner seg: Al-Hol, Roj og Ain Issa. E-tjenesten mente IS-kvinnene ville utnytte kaoset til å rømme.

Femte dag med militæroffensiv i Syria

Søndag er Tyrkias militære offensiv mot de kurdiske områdene i nordøstlige Syria inne i sin femte dag, etter at det tyrkiske militæret og den syriske nasjonale armé innledet sin bakkeoperasjon mot kurdiskkontrollerte områder i Tell Abyad-området øst for elven Eufrat, nord i Syria helt ved grensen onsdag.

Ifølge FN er over 100.000 mennesker drevet på flukt siden onsdag.

Angrepet begynte etter at USAs president Donald Trump forrige søndag varslet at han ville trekke tilbake amerikanske soldater.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har begrunnet angrepet med at han vil fjerne det han kaller en «terrorkorridor», slik at syriske flyktninger kan vende tilbake til Syria.