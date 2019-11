Elleveåringen, som er født i Italia av albanske foreldre, havnet i Syria da moren hans tok ham med til Syria for å slutte seg til IS. Moren skal ha blitt drept i kampene.

De siste månedene har gutten bodd i al-Hol-leiren nordøst i Syria, der det også bor flere norske kvinner og barn med IS-tilknytning.

Torsdag befant han seg ifølge Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne føderasjonen (IFRC) i Beirut, på vei hjem til faren i Italia.

– Dro for fem år siden

– Dette begynte for fem år siden med moren som bortførte barnet, hvorpå hun bestemte seg for å dra og krige for IS, sier IFRCs talsmann Tommaso Della Longa til AFP.

– Vi oppdaget gjennom en melding fra al-Hol-leiren at gutten fortsatt var i live, sier Della Longa.

Med støtte fra italienske og albanske myndigheter og etter forhandlinger med myndighetene i Damaskus ble gutten overlevert til Røde Kors onsdag, i det som er den aller første repatrieringen i sitt slag via det syriske regimet.

Eskortert til Damaskus

– Våre frivillige syrere i Røde Halvmåne fulgte gutten fra al-Hol-leiren til Damaskus, sier talsmannen.

Italiensk presse har fulgt historien om elleve år gamle Alvin tett siden det i oktober ble kjent at han bodde i den kurdiskkontrollerte leiren. For få uker siden fikk de med seg opptak av det følelsesladde gjensynet mellom gutten og hans far i leiren i Syria.

Kurderne, som har hatt ansvaret for leiren, har gjentatte ganger bedt vestlige land ta tilbake sine egne statsborgere. Etter den tyrkiske offensiven i oktober har det vært frykt for at mange IS-tilhengere ville rømme fra al-Hol.