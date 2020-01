Den første dagen i den historiske riksrettssaken handlet om vedta regler og prosedyrer for hvordan den skal foregå. Saken startet formelt kl. 19 norsk tid og pågår fortsatt.

De riksrettssaken mot Bill Clinton ble avholdt i vinteren 1999, var samtlige 100 senatorer enige om regelverket. Slik er det ikke denne gangen. I stedet har det oppstått en dyp konflikt mellom Senatets republikanere, som har flertall i kammeret, og mellom demokratene, som er i mindretall.

Natt til onsdag fremmet demokratene en rekke forslag til endringer i den planen republikanerne legger opp til. De vil blant annet at Senatet skal kreve å få tilgang til en rekke nye dokumenter fra blant annet Det hvite hus og fra det amerikanske utenriksdepartementet. De har også fremmet forslag om å stevne nye vitner.

Tap etter tap

Forslagene er imidlertid blitt stemt ned én etter én - med 53 mot 47 stemmer. Dette er også fordelingen mellom republikanere og demokrater/uavhengige i Senatet.

Etter at det fjerde forslaget var blitt forkastet, ba senatsleder Mitch McConnell demokratene om å få opp farten og gjennomføre flere avstemninger samtidig. Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, nektet imidlertid å føye seg. Han ville at senatorene skulle stemme over hvert enkelt forslag, selv om han visste at han ikke vil vinne frem.

Årsaken til det er todelt. Demokratene er usikre på om de vil få muligheten til å stemme over å kalle inn nye vitner og hente inn nye dokumenter senere i saken. Derfor ville de sikre at de i alle fall har fått fremført argumentene sine offentlig én gang i prosessen.

I tillegg ville de synliggjøre hvem som stemmer ned demokratenes forslag. Det å stille seg last og brast med Trump i en så betent sak kan skade vinnersjansene til moderate republikanere i stater der demokratene står sterkt.

Fakta: Stemmetall i riksrettssaken For å dømme en president i en riksrett i Senatet trengs det to tredjedels flertall. Det betyr at det er nok at 34 av 100 senatorer støtter presidenten for å frikjenne ham. 38 senatsmedlemmer har allerede sagt at de er imot å dømme Trump, ifølge en opptelling Washington Post har gjort. Totalt er det 53 republikanere i Senatet. Ingen har signalisert at de vil stemme for å dømme ham.

Frikjent i neste uke?

Republikanerne legger opp til å gjennomføre riksrettssaken i høy fart. Det kan bety at Trump blir frikjent allerede mot slutten av neste uke.

McConnells stramme timeplan fikk demokratene til å se rødt før saken startet.

– Kort fortalt vil McConnells plan resultere i en rettssak med få beviser i nattens mulm og mørke, sa Schumer.

Senere ble det imidlertid klart at McConnell hadde gjort endringer i siste liten. I utgangspunktet var det satt av 24 timer, fordelt over to døgn, til anklagerne og forsvarernes argumenter. Nå får de tre døgn, noe som sees på som en liten seier for demokratene.

Flere amerikanske medier melder at det var moderate republikanske senatorer som presset på for en mer romslig timeplan, etter at det hadde kommet massiv kritikk mot McConnell.

Fakta: Timeplan for riksrettssaken 21. januar: Senatet ventes å stemme over et forslag til regler og fremdriftsplan for riksrettssaken. Forslaget er lagt frem av Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall, og blir trolig vedtatt. I så fall vil prosessen fortsette som følger: Anklagerne får 24 timer fordelt på tre dager til å fremføre sine argumenter. Også Trumps forsvarere får 24 timer, fordelt på tre dager, til disposisjon. Deretter er det satt av 16 timer der senatorene kan rette skriftlige spørsmål til partene. Spørsmålene blir lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts. I teorien kan Trumps støttespillere vedta å avvise hele saken før prosessen er fullført. Men en del republikanere er skeptiske til en slik løsning, som derfor neppe vil få flertall. Så sant ikke saken avvises, skal det etter spørsmålsrunden avgjøres om nye vitner skal kalles inn. I så fall må Demokratene klare å overbevise minst fire republikanere om at flere vitnemål er nødvendig. Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. Republikanerne håper riksrettssaken vil være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

Vil ha nye vitner

McConnell holder imidlertid fast på det han hele tiden har ment: Det å kalle inn nye vitner er et spørsmål det ikke vil bli tatt stilling til før etter de innledende rundene.

Potensielt kan det forsinke riksrettssaken betydelig, men det er usikkert om demokratene klarer å overbevise nok republikanere til å danne flertall for det. McConnell selv er svært kritisk. Det samme er Trumps forsvarere som langet ut mot riksrettssaken natt til onsdag.

De hevder riksrettssaken er altfor tynn til å danne grunnlag for å fjerne en president, og at demokratene har vært ute etter å ta Trump fra dag én.

– Det er bortgjemt og skrevet med små bokstaver i deres latterlige tiltalepunkter. De vil fjerne presidenten fra stemmeseddelen. De har ikke mot til å si det direkte, men det er det de er her for å gjøre, uttalte advokat Pat Cipollone.

Han er lederen for avdelingen i Det hvite hus som gir juridisk veiledning til presidenten.