Turbostrategien vekker sterke reaksjoner. «Trump kan være frikjent innen midten av neste uke».

Den første dagen i den historiske riksrettssaken vil dreie seg om vedta regler og prosedyrer for hvordan den skal foregå. Saken starter formelt kl. 19 norsk tid.

De riksrettssaken mot Bill Clinton ble avholdt i vinteren 1999, var samtlige 100 senatorer enige om regelverket. Slik blir det ikke denne gangen. I stedet har det oppstått en dyp konflikt mellom Senatets republikanere, som har flertall i kammeret, og mellom demokratene, som er i mindretall.

Fakta: Stemmetall i riksrettssaken For å dømme en president i en riksrett i Senatet trengs det to tredjedels flertall. Det betyr at det er nok at 34 av 100 senatorer støtter presidenten for å frikjenne ham. 38 senatsmedlemmer har allerede sagt at de er imot å dømme Trump, ifølge en opptelling Washington Post har gjort. Totalt er det 53 republikanere i Senatet. Ingen har signalisert at de vil stemme for å dømme ham.

– Frikjent i midten av neste uke

Sannsynligvis vil republikanerne, anført av senatsleder Mitch McConnell, få det som de vil. De legger opp til å gjennomføre riksrettssaken i turbofart. For å få til det legges det opp til at prosedyrene vil kunne strekke seg langt over midnatt.

– Trump kan være frikjent innen midten av neste uke, oppsummerer CNNs Kongress-korrespondent Manu Raju på Twitter.

McConnell’s stramme timeplan har fått demokratene til å se rødt. Saken mot Clinton i Senatet tok fire uker å gjennomføre. Under åpningen av riksrettssaken tirsdag advarte Chuck Schumer, leder for demokratene i Senatet, om at saken kan komme til å «foregå kl. to eller tre om natten slik at det amerikanske folk ikke kan se den».

– Kort fortalt vil McConnells plan resultere i en rettssak med få beviser i nattens mulm og mørke, sa Schumer.

Han vil forsøke å endre prosedyrene, men neppe vinne frem.

Fakta: Timeplan for riksrettssaken 21. januar: Senatet ventes å stemme over et forslag til regler og fremdriftsplan for riksrettssaken. Forslaget er lagt frem av Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall, og blir trolig vedtatt. I så fall vil prosessen fortsette som følger: Anklagerne får 24 timer fordelt på to dager til å fremføre sine argumenter. Også Trumps forsvarere får 24 timer, fordelt på to dager, til disposisjon. Deretter er det satt av 16 timer der senatorene kan rette skriftlige spørsmål til partene. Spørsmålene blir lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts. I teorien kan Trumps støttespillere vedta å avvise hele saken før prosessen er fullført. Men en del republikanere er skeptiske til en slik løsning, som derfor neppe vil få flertall. Så sant ikke saken avvises, skal det etter spørsmålsrunden avgjøres om nye vitner skal kalles inn. I så fall må Demokratene klare å overbevise minst fire republikanere om at flere vitnemål er nødvendig. Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. Republikanerne håper riksrettssaken vil være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

Vil ha nye vitner

Et annet stort stridsspørsmål er knyttet til om det skal kalle inn vitner. McConnell har uttalt at han er dypt skeptisk til dette, mens demokratene argumenterer sterkt for at det er behov for å hente inn personer som kan kaste nytt lys over saken.

McConnell har sagt at dette er et spørsmål det ikke vil bli tatt stilling til før etter de innledende rundene. Potensielt kan det forsinke riksrettssaken betydelig, men det er høyst usikkert om demokratene klarer å overbevise nok republikanere til å danne flertall for å kalle inn nye vitner.

Saken oppdateres.