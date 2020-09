En ny plan for skotsk folkeavstemning skal legges frem innen mai 2021

Ny plan for betingelsene og timingen for ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet skal være klar før mai 2021, ifølge landets førsteminister Nicola Sturgeon.

Skottlands førsteminister og leder for det skotske nasjonalistpartiet SNP, Nicola Sturgeon, sier landet skal legge frem en plan for gjennomføringen av en ny folkeavstemning innen mai neste år. David Cheskin / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

Planen skal inneholde informasjon om avstemningen og spørsmålet som skal stilles, sa Sturgeon, som også er leder for det skotske nasjonalistpartiet SNP, på gjenåpningen av det skotske parlament tirsdag.

– Ved neste års parlamentsvalg skal vi legge frem argumenter for at Skottland burde bli et uavhengig land, og vi vil be om en tydelig bekreftelse på Skottlands rett til å velge sin egen fremtid, sa Sturgeon.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har ved flere anledninger avvist muligheten for at Skottland kan holde en ny folkeavstemning etter den som ble avholdt i 2014, der 55 prosent stemte for å forbli i unionen med England, Wales og Nord-Irland.

SNP hevder at den såkalte «indyref2» kan gjennomføres fordi folkeavstemningen om brexit i 2016, der et flertall av skottene stemte for å bli i EU, har endret grunnlaget for 2014-folkeavstemningen om uavhengighet.

Sturgeon hevder også at avgjørelsen om å ikke utsette brexit som følge av koronaviruset, er en ytterligere belastning for skotsk næringsliv og landets økonomi.

– Brexit og måten brexit blir utført på styrker argumentet for at Skottland burde bli et uavhengig land med mulighet til å forme vår egen skjebne og bidra positivt til Europa og verden, understreket Sturgeon.

