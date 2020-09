I 2016 ble Putin anklaget for å hjelpe Donald Trump. Nå gjør russerne det igjen, advarer Facebook og Twitter.

En ny nettavis gir inntrykk av å ligge langt til venstre i amerikansk politikk. I virkeligheten skal den hjelpe Donald Trump med å vinne valget, ifølge FBI.

Russlands president Vladimir Putin gjør nok en gang en innsats for at Donald Trump skal vinne det amerikanske valget. Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Nå nettopp

Denne uken ble det kjent at Twitter og Facebook blokkerer flere kontoer som knyttes til russisk desinformasjon. Og det føderale etterforskningsbyrået FBI har gått tydelig ut med en advarsel mot russisk innblanding i årets valgkamp.

Hvorfor skulle Russlands president, Vladimir Putin, ønske å blande seg inn i den amerikanske valgkampen?

Én grunn, ifølge eksperter, kan være at han ønsker å rote til i den demokratiske prosessen i USA og å øke de allerede sterke motsetningene i amerikansk politikk. Da kan han si på hjemmebane at de som kjemper for demokratiske reformer, bør se til USA.

Facebooksider fra 2016-valget, de ga seg ut for å være amerikanske, men ble laget i Russland. Jon Elswick, AP/NTB scanpix

Russernes innblanding i det amerikanske valget i 2016 er blitt påvist av USAs etterretningsorganisasjoner, en rekke avsløringer i pressen og i en 1000 siders rapport fra det amerikanske senatet.

Ifølge The Atlantic er russisk innblanding i 2016-valget et av de mest studerte temaene i nyere amerikansk historie.

Selv nekter Trump for at Russland hjalp ham i valgkampen. Det er også vanskelig å påvise i hvor stor grad russernes påvirkningskampanje hadde å si for utfallet av valget for fire år siden.

Venstre hook mot Biden

Kamala Harris og Joe Biden vil legge til rette for høyrepopulistene, mener Peace Data. Carolyn Kaster, AP/NTB scanpix

Når russiske myndigheter igjen forsøker å blande seg inn i valget, er ett av målene å svekke den amerikanske venstresidens støtte til Biden og Harris, skriver flere amerikanske aviser.

Skal de to vinne valget i november, er de avhengige av en allianse mellom moderate velgere og venstresiden.

Ifølge flere medier bruker russerne «nettavisen» Peace Data for å svekke venstresidens entusiasme. Publikasjonen ansatte amerikanske og britiske journalister, som fikk 200 dollar for hver artikkel.

– Operasjonen ser ut til å være rettet inn mot å splitte de som støtter demokratene, og å svekke støtten til Biden og Harris, sier Camille François til The Washington Post.

Hun er talsperson for Graphika, et analyseselskap som fikk et stort materiale fra Facebook for å finne mønstre i den russiske aktiviteten.

Nå har Facebook og Twitter blokkert kontoer med forbindelse til Peace Data.

The Washington Post snakket med en av journalistene i Peace Data. Han tok jobben da han ble arbeidsledig på grunn av koronapandemien. Journalisten kaller seg selv sosialist, og slik sett passet han godt inn i den redaksjonelle profilen. Han sier at han ikke visste hvem som står bak avisen.

Benekter alt, og går til motangrep

Etter avsløringene la Peace Data ut en melding på egne nettsider, der de hevder at de er både sjokkert og dypt skuffet. «Med stolthet kan vi si at det er en stygg løgn», skriver de.

«Vi er overbevist om at de kommersielle mediene og deres mestere ønsker å ødelegge vår journalistikk, og at de vil stanse oss én gang for alle på grunn av at vi forteller sannheten om dem. Ikke tro ett eneste ord av hva de sier. De hater sannheten og vil at den skal forsvinne.»

Peace Data svarte med et motangrep onsdag og avviser alle anklager. Skjermdump

Stanser annonser før valget

Etter 2016-valget har selskaper som Facebook og Twitter fått mye kritikk for at de ikke gjør nok for å kvalitetssikrede nyheter og forhindre spredningen av falske nyheter.

Torsdag ble det kjent gjennom The Washington Post at Facebook vil forhindre publiseringen av ny politisk reklame den siste uken før valget 3. november. Bedriften forbereder flere tiltak for å hindre en gjentagelse av det som skjedde i 2016.

Facebook lover også å gripe inn dersom noen forsøker å så tvil om valgresultatet.

Frykter at Trump vil fortie

The New York Times og ABC News skrev onsdag at det amerikanske departementet for nasjonal sikkerhet nektet å offentliggjøre et notat om hvordan russerne forberedte en kampanje for å spre rykter om at Joe Biden har dårlig helse.

Den fungerende lederen for departementet, Chad Wolf, forklarer det med at notatet var dårlig skrevet. Men han anklages for å holde tilbake rapporten av politiske grunner for å øke Trumps sjanser i november.

Vil så splid

Valgdagen 2016 snakket den amerikanske radiostasjonen Voice of America med Vladimir Frolov. Han er tidligere russisk diplomat og jobber nå som politisk kommentator og analytiker i Moskva.

Ifølge Frolov var målet med kampanjen tydelig.

– Det de er ute etter, er å sette systemet i vanry, sa han.

Så forklarte han hva budskapet var:

– Såkalt amerikansk demokrati stinker. Det er et sirkus og ikke noe å misunne.

I en e-post til Aftenposten sier Frolov at han ikke vil kommentere de siste avsløringene.

I juni i år skrev The Atlantic at russerne har fått mer enn de kunne drømt om.

«Ikke bare vant kandidaten deres, men han brukte den første perioden sin til å leve opp til potensialet de så i ham. Han har svekket tilliten til amerikanske institusjoner, raknet sømmene i amerikansk kultur og isolert et land som har fremstått som uerstattelig for den frie verden.»

Så legger journalist Franklin Foer til:

«I stedet for å nyte seieren, begynte Russland øyeblikkelig å arbeide for å gjenta den.»

Intet nytt under solen

Vladimir Lenin var opptatt av at revolusjonen måtte spres, derfor jobbet han for å påvirke valg i andre land. NTB scanpix/Novosti

Journalisten og historikeren David Shimer ga ut boken Rigged: America, Russia, and One Hundred Years of Covert Electoral Interference i august. Han tilbakeviser at slik innblanding i valg er noe nytt. Ifølge ham begynte Lenin å arbeide for å destabilisere vestlige land før han hadde sikret makten i den nye Sovjetunionen.

Gjennom hele den kalde krigen gjorde også amerikanske CIA det de kunne for å svekke europeiske kommunistpartiers valgkamper.

I et intervju med Yale News sier han at russerne ikke bare vil bidra til å få den amerikanske presidenten de ønsker seg, de vil også «sabotere og delegitimere vår prosess for maktskifte og underminere tilliten til den demokratiske modellen».

Shimer får støtte av Maggie Tennis, som jobber for Center for Strategic and International Studies i Washington. Hun mener at russerne fortsatt satser på å bryte seg inn i datasystemer og lekke informasjonen. Det kan ha stor påvirkning på valgutfall. Hun regner også med at russerne vil fortsette med desinformasjonskampanjer på nettet.

«Det er en billig og effektiv måte å tjene Russlands interesser på. For russisk desinformasjon har utviklet seg fra det tidligere målet, som var å fremme foretrukne kandidater og politiske programmer, til å ha større fokus på å diskreditere valg og institusjoner,» skriver hun.