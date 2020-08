Iran har hentet ut samtaler fra cockpiten til nedskutt fly

Iran har hentet ut data fra de svarte boksene, inkludert deler av samtalen i cockpiten, fra det ukrainske flyet som ble skutt ned av Revolusjonsgarden i januar.

Ingen om bord overlevde da to iranske missiler traff det ukrainske passasjerflyet. Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Alle de 176 om bord omkom da flyet fra Ukraine International Airlines ble skutt ned like etter avgang fra Teheran. Iranske myndigheter nektet først skyld, og det tok flere dager før de innrømmet hva som hadde skjedd.

Flyet ble truffet av to missiler som ble avfyrt av den iranske Revolusjonsgarden.

Leder for den sivile luftfartsmyndigheten, kaptein Touraj Dehghani Zangeneh, sier søndag at de svarte boksene bare har 19 sekunder med samtaler etter den første eksplosjonen, selv om den andre missilet ikke traff flyet før 25 sekunder senere.

Den første missileksplosjonen sendte splinter gjennom flyet som trolig forstyrret flyets opptakere, ifølge Zangeneh.

Iran hevder at nedskytingen skyldtes en feiljustert radar og menneskelig svikt. Luftforsvaret rundt den iranske hovedstaden var i høy beredskap etter at USA likviderte den fremstående iranske generalen Qasem Soleimani og ni andre personer i et droneangrep.

