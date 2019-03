Fem menn pågrepet etter massakre i Mali

De fem pågrepne var såret og var på sykehus sammen med overlevende etter massakren da de ble pågrepet, opplyser militære kilder.

– Etter at vi transporterte den første gruppen med sårede, oppdaget vi at det var en angriper blant dem, sier en militær kilde i Mopti, sentralt i landet. En annen kilde i forsvaret iser at en tjenestemann som besøkte sykehuset, spurte den mistenkte gjerningsmannen, som innrømmet å ha deltatt i angrepet.

Ytterligere fire menn ble identifisert «som angripere», og påtalemyndigheten besluttet å overføre dem til hovedstaden.

Angrepet 23. mars var det verste i Mali siden franske styrker drev tilbake jihadistgrupper som hadde tatt kontroll over de nordlige delene av landet. Minst 160 gjetere som tilhører folkegruppen fulani, ble drept i angrepet. Milits bestående av en annen folkegruppe, dogon, beskyldes for å stå bak. Det har i lang tid vært konflikter mellom de to gruppene om landområder.