Jeffrey Epsteins ekspartner overført til fengsel i New York

58-åringen er siktet for å ha hjulpet Epstein med å begå misbruk av en lang rekke mindreårige jenter gjennom flere år.

Britisk-amerikanske Maxwell har sittet i varetekt i New Hampshire siden hun ble pågrepet i forrige uke. Hun er også siktet for å ha avgitt falsk forklaring til politiet. Maxwell har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Det vil trolig bli et rettsmøte førstkommende fredag, og påtalemyndigheten argumenterer for at det foreligger en ekstrem risiko for unndragelsesfare dersom Maxwell blir løslatt fra varetekt.

Epstein begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor. Fengselet ble refset for å ikke ha fanget opp og forhindret selvmordet, og Maxwell har blitt kontinuerlig overvåket siden hun ble pågrepet i forrige uke.

Siden Epstein ble pågrepet for et drøyt år siden, har Maxwell holdt seg i skjul og kommunisert med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.