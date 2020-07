Fredag møter Jeffrey Epsteins eks i retten. Vitne mener prins Andrew har grunn til å være nervøs.

Etter å ha vært sporløst forsvunnet i nesten ett år ble Ghislaine Maxwell arrestert i forrige uke. Jeffrey Epsteins eks kan sitte på avslørende informasjon om blant annet hertugen av York.

Da statsadvokat i New York, Audrey Strauss, kunngjorde arrestasjonen av Ghislaine Maxwell, etterlyste hun samtidig flere vitner. John Minchillo / AP

– Prins Andrew burde få panikk nå, for Ghislaine bryr seg egentlig ikke om noen andre enn Ghislaine, sa Virginia Giuffre i det australske TV-programmet 60 minutes på søndag.

Giuffre er et av ofrene som har stått frem og anklaget den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein for seksuelt misbruk da hun var mindreårig. Hun har også anklaget Epsteins ekskjæreste Ghislaine Maxwell for å ha introdusert henne for prins Andrew med det mål at hun skulle ha sex med ham. Fredag møter Maxwell i retten, men vil hun avsløre detaljer om sin kongelige venn?

Fakta Jeffrey Epstein saken Amerikansk fondsforvalter som er anklaget for å ha utnyttet mindreårige jenter for sex. I perioden 2002 til 2005 skal han ha misbrukt unge jenter ved tre av eiendommene sine. Tiltalen inneholdt anklager fra et tosifret antall unge jenter som mente seg seksuelt misbrukt av ham og personer i hans nettverk, og hadde en strafferamme på 45 år. Et forlik inngått med statsadvokaten reduserte straffen til 13 måneder. Etter at Miami Herald i 2018 fikk tak i rettsdokumentene kom saken opp igjen. Ble arrestert i juli i fjor. I august ble han funnet død på cellen sin der han ventet på å få saken opp for retten. Nå er hans ekskjæreste, Ghislaine Maxwell titalt for å blant annet ha rekruttert jenter til han, samt oppfordret de til å ha sex med Epstein og seg selv. KILDE: Wikipedia og Miami Herald Vis mer

Virginia Giuffre er et av ofrene i Jeffrey Epstein-saken. Hun skal også ha blitt presset av Ghislaine Maxwell til å ha sex med prins Andrew. BEBETO MATTHEWS / AP

Tviler på at hun vil si noe om prinsen

Etter å ha vært som sunket i jorden i nesten ett år ble Maxwell arrestert i forrige uke. Siden desember skal hun ha oppholdt seg på en stor eiendom omgitt av skog i New Hampshire.

Nå må hun svare på en tiltale der det blant annet hevdes at hun oppfordret mindreårige til å ha sex med Epstein, og at hun hadde sex med dem sammen med Epstein.

Ghislaine Maxwell drømte om å bli mrs. Jeffrey Epstein, ifølge en venninne. REUTERS TV / Reuters

Maxwell er født i Frankrike og oppvokst i London. Hun er datter av den avdøde britiske mediemogulen Roger Maxwell. Da han døde i 1991, flyttet hun til New York. Der møtte hun Jeffrey Epstein. De to var kjærester noen år før de gikk over til å være venner.

Paret hadde en stor vennekrets bestående av mange mektige personer, deriblant prins Andrew. Ifølge Laura Goldman, en venninne av Maxwell som The Guardian har snakket med, kommer hun til å være lojal overfor prinsen når hun møter i retten.

Etter Epsteins død i august i fjor var Maxwell som sunket i jorden. Hun skal ha kommunisert med påtalemyndigheten gjennom sin advokat. Hun ble arrestert på en eiendom i New Hampshire. DRONE BASE / Reuters

Overdragelsen av huset Maxwell skal ha bodd i det siste året, skal ifølge Miami Herald ha skjedd i fjor, men Maxwells navn var ikke å finne på noen av kjøpsdokumentene. DRONE BASE / Reuters

– Hun har alltid sagt til meg at hun aldri kommer til å si noe om ham, sier Goldman til The Guardian.

Prins Andrew har beklaget at han fortsatte sitt vennskap med Epstein etter avsløringene om ham. Han har benektet Giuffres anklager og hevder han aldri har møtt henne, til tross for at det eksisterer et bilde av de to sammen i Maxwells leilighet i London. Selv hevder prinsen at bildet er manipulert.

I november i fjor frasa han seg alle offentlige oppdrag.

Nye private bilder som viser Ghislaine Maxwell og skuespilleren Kevin Spacey poserende i de private delene av Buckingham Palace, bidrar til å styrke mistanken om at Maxwell og prinsen var nære venner.

Maxwell skal ha deltatt i overgrepene

En av jentene, beskrevet som «offer nummer 1» i tiltalen, var 14 år første gang hun møtte Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein.

Relasjonen mellom de tre skal ifølge tiltalen ha begynt med kino og shopping for deretter å utvikle seg til seksuelt misbruk. Kvinnen beskriver overgrep både fra Epstein alene og fra Epstein og Maxwell sammen.

I alt tre vitner forteller at Maxwell manipulerte dem til å tro at sex var en naturlig del av relasjonen. Nå håper ofrene at de skal få rettferdighet.

Jennifer Araoz er en av de mange kvinnene som hevder at Jeffrey Epstein har misbrukt henne seksuelt. SHANNON STAPLETON / Reuters

Laura Goldman tror Maxwell var under Epsteins kontroll, og at hun ønsket å bli fru Jeffrey Epstein.

– Jeg tror hun (Maxwell) trodde at hvis hun bare rekrutterte en jente til for ham, ville han gifte seg med henne, sier Goldman til The Guardian.

– Dag etter dag har jeg ventet på nyheten om at Maxwell skal bli arrestert og stilt til ansvar for sine handlinger, sa Jennifer Araoz til AP da Maxwell ble arrestert.

33-åringen er en av kvinnene som har anklaget Epstein og Maxwell for overgrep.

En av de andre anklagerne, Sarah Ransome, forteller til BBC at Maxwell spilte en nøkkelrolle i Epsteins seksuelle nettverk av mindreårige jenter.

– Ghislaine kontrollerte jentene. Hun var madamen, sa Ransome til den britiske kringkasteren.

Fikk 13 måneder i stedet for 45 år i fengsel

Den første anklagen mot Epstein kom i 2005. Et tosifret antall jenter hevdet at milliardæren hadde misbrukt dem seksuelt. Strafferammen var på 45 år, men på grunn av et forlik inngått med daværende statsadvokat Alexander Acosta endte Epstein med 13 måneder i fengsel. Forliket gikk ut på at Epstein innrømmet sex med en mindreårig ved to anledninger.

12 år senere kostet dette forliket Acosta jobben.

I februar 2019 vedtok en føderal dommer at Acosta brøt loven da han inngikk forliket med Epstein. Acosta var på det tidspunktet arbeidsminister i USA. Han gikk av noen måneder senere.

Tidligere arbeidsminister i USA, Alexander Acosta (til høyre), måtte gå av i fjor. Andrew Harnik / AP

Både Bill Clinton og USAs president Donald Trump har pleid nær omgang med Epstein.

Bill Clinton har ifølge en flylogg som først ble publisert på nettstedet Gawker i 2015, fløyet med Epsteins privatfly ved flere anledninger. Blant annet til Oslo, hvor Clinton spiste lunsj med kongefamilien. Privatflyet gikk under navnet «Lolita Express».

Donald Trump har vært på mange av Epsteins fester. I et intervju med New York Magazine omtalte han Epstein som en fantastisk fyr. Trump sa også at Epstein i likhet med ham selv hadde sansen for vakre damer, mange av dem yngre. Trump har i ettertid forsøkt å ta avstand fra Epstein.

Flere vitner

På pressekonferansen om arrestasjonen i forrige uke pekte statsadvokat i New York, Audrey Strauss, på et bilde av Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. Hun sa at hvis noen kjenner igjen en av disse to og føler at de er et offer, skal de kontakte FBI.

Mandag skrev The Guardian at flere vitner har stått frem. Gloria Allred, som representerer 16 av vitnene, sa ifølge avisen at flere vitner som ikke har stått frem tidligere, nå har kontaktet henne. Allred representerer vitner i Storbritannia og andre land i Europa.