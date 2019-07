FN: Uakseptabelt mange drepte i Afghanistan

De siste opplysningene fra FN-delegasjonen i Afghanistan (UNAMA) tyder på at antall drepte i første halvår i år er 30 prosent lavere enn i samme periode i fjor, men fortsatt altfor høyt. 1.366 sivile ble drept og 2.446 såret, nesten en tredel av dem barn.

FN er glad for nedgangen, men fortsatt er antall drepte og sårede «sjokkerende og uakseptabelt» høyt, sier UNAMA i en pressemelding. UNAMA erkjenner at partene forsøker å redusere sivile dødsfall, men at forsøkene ikke er nok.

UNAMA sier også at flere sivile blir drept av USA og regjeringsstyrkene enn av Taliban og andre opprørsstyrker, for andre kvartal på rad.

I første halvår 2019 drepte regjeringsstyrkene og deres allierte, inkludert USA, 717 sivile, noe som er en økning på 31 prosent fra året før. Mange av dem ble drept i flyangrep til støtte for bakkestyrker.

I det siste har antall falne steget i forbindelse med et amerikanskledet forsøk på å presse fram en fredsavtale med Taliban som innebærer at utenlandske styrker trekkes ut av landet i bytte mot en rekke sikkerhetsgarantier.

Tidligere denne måneden møttes utsendte fra Taliban og representanter for den afghanske regjeringen til en «inter-afghansk dialog» i Doha i Qatar.

Delegatene ble enige om en vag resolusjon som inkluderte et løfte om å redusere antall drepte til null. Men i ukene etterpå fortsetter sivile å bli drept.

FN opplyser at i fjor var det dødeligste året hittil i Afghanistans kriger, med 3.804 sivile drept i krigen, hvorav 927 barn.