Neil Armstrong (82) døde to uker etter en hjerteoperasjon, tilsynelatende som en konsekvens av risikoen ved å gjennomføre kompliserte operasjoner. Men i det skjulte anklaget hans to sønner, Mark og Rick, sykehuset for inkompetent behandling som førte til farens død. Familien og sykehuset inngikk et forlik på rundt 50 millioner kroner for å unngå en offentlig konflikt.

Avtalen innebar fullt hemmelighold. Sykehuset har hele veien forsvart behandlingen. Det skriver The New York Times, som har fått tilgang på en rekke dokumenter som beviser den rettslige striden. Den har aldri tidligere har vært kjent.

Avsløringen kommer bare dager etter markeringen av at det er 50 år siden månelandingen. Neil Armstrong var det første mennesket til å sette sine føtter på månen i juli 1969 og er en amerikansk folkehelt.

Fakta: Månelandingen Neil Armstrong var sjef på romfartøyet Apollo11. Med på ferden var også Buzz Aldrin og Michael Collins.

20. juli 1969 var Apollo 11 fremme ved månen. Armstrong og Aldrin dro ned til overflaten med en egen landingsmodul, kalt Eagle – Ørnen. «Ørnen har landet», lød Armstrongs berømte budskap tilbake til bakkekontrollen i USA.

Anslagsvis en halv milliard mennesker fulgte fjernsynssendingene da Armstrong forsiktig steg ut av landingsmodulen og ned på månens overflate. Han fikk følge av Aldrin, og de to utforsket omgivelsene i omtrent to og en halv time.

Tilbaketuren først til kommandomodulen Columbia og deretter til jorden gikk helt etter planen. Den 24. juli 1969 landet romfarerne i Stillehavet utenfor Hawaii. Kilder: NASA, forskning.no

Charles Sykes / AP / NTB scanpix

Flere angivelige feil

I 2012 gjennomgikk Armstrong en bypassoperasjon i hjertet. Leger ved sykehuset Mercy Health - Fairfield Hospital i Cincinnati tok avgjørelsen raskt; for raskt mener noen.

– Det er ikke helt tydelig for meg om han trengte hjerteoperasjonen han fikk. Det var sannsynligvis en vanskelig avgjørelse som kunne gått begge veier, men det høres ut som om han ble hastet inn til operasjon, sier lege Ashish Jha, medisinprofessor ved Harvard og en av flere leger som har omtalt saken i The New York Times.

Jha og flere andre leger stiller også spørsmålstegn ved en avgjørelse om å ta Armstrong til kateterlaboratoriet, et undersøkelsesrom, i stedet for å ta ham rett til operasjonsbordet da han fikk massive interne blødninger og blodtrykksfall. Det skjedde i forbindelse med at ledninger ble fjernet fra en midlertidig pacemaker.

De skulle gått rett til operasjonsbordet, mener legene som har gått gjennom saken. Armstrong døde to uker etter operasjonen den 25. august 2012.

– Det føles for meg som om hans død var helt og holdent mulig å unngå, sier Jha.

NASA / AP / NTB scanpix

Vil ikke kommentere

The New York Times skriver at saken er et eksempel på en «kontroversiell, men vanlig praksis»: at medisinsk feilbehandling blir holdt unna offentlighetens lys gjennom private forlik. Det beskytter folks rykte og offentlige arv, men hindrer også ansvarliggjøring.

Familien skal ved flere anledninger ha truet med å ta anklagene til offentligheten før forliket ble inngått i september 2014. Men forliket på seks millioner dollar er en relativt beskjeden sum. De to sønnene kunne trolig ha tjent betydelig mer på å salg av rettigheter til historien, ifølge deres advokat.

De to sønnene, som fikk mesteparten av pengene i forliket, har ikke villet kommentere saken. Karen Armstrong, som er Neil Armstrongs tidligere kone, sier at hele familien er rettslig bundet til ikke å uttale seg om saken.

En representant for sykehuset, Nanette Bentley, omtaler offentliggjøringen av de nye opplysningene som «skuffende» overfor The Cincinnati Enquirer.