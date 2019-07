På et barnehjem i den nordøstlige delen av Syria leker fire små barn med to rosa trehjulinger i plast. De to største, som er omkring fire år gamle, setter de to minste, som er mellom ett og to år, bak på bagasjesetet og tråkker rundt på den solfylte plattingen.

Leken er forsiktig. De største jentene passer på at de to yngste ikke faller ned og slår seg. Omsorgen faller naturlig for «Aliya», den ene av de to fireåringene. Aftenposten har valgt å anonymisere fireåringen, og hun heter egentlig noe annet.