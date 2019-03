Tusener av menn, kvinner og barn samlet seg i den femte ukentlige demonstrasjonen på rad, i lett regnvær i hovedstaden. På tross av det dårlige været marsjerte folk flere kilometer gjennom en av Algers hovedgater til det store postkontoret i sentrum.

– Demonstrasjonene fortsetter, i regn eller snø, inntil dette råtne regimet har falt, sier 59 år gamle Zineb, som nå er pensjonist etter å ha arbeidet i det offentlige.

– Jeg vil gå i marsj hver fredag, inntil systemet blir radikalt endret, sier den arbeidsløse 24-åringen Younes Laroussi.

Algeries president klamrer seg til makten tross masseprotester

AP / NTB scanpix

Over hele landet

Algeriske sikkerhetsstyrker opplyser at hundretusenvis samlet seg i sentrum av Alger og at det for øvrig ble holdt protester i 42 av landets 48 provinser.

Demonstrantene begynte å gå ut i landets gater 22. februar med krav om at 82 år gamle Bouteflika må gå av.

Det var dagen da han sa han vil stille til gjenvalg 18. april for en femte periode. Da demonstrasjonene ikke avtok, trakk han seg etter hvert overraskende som kandidat – men utsatte valget i samme håndvending.

AP / NTB scanpix

Svekket

Demonstranter ønsket i starten kunngjøringen velkommen, men masseprotestene vokste i omfang da de skjønte at Bouteflika tilsynelatende hadde til hensikt å holde på makten. Ingen ny valgdato er satt.

Bouteflikas helse er svekket og han sitter i rullestol etter å ha fått slag i 2013. Siden har han sjelden blitt sett offentlig. Presidenten kom tidligere denne måneden tilbake til Algerie etter å ha tilbrakt to uker på et sykehus i Genève i Sveits.

Statsminister Nourredine Bedoui har lovet å danne ny regjering innen få dager, i et forsøk på å svare på demonstrantenes krav.