Radioverten snakket ned vaksinen. Nå kjemper han for livet – og angrer.

Phil Valentine advarte lenge mot å ta vaksinen. Så ble han selv smittet.

– Faktum er at mange ikke tok vaksinen fordi han ikke gjorde det, sier broren til radioverten Phil Valentine.

26. juli 2021 16:29 Sist oppdatert nå nettopp

En koronasyk radiovert har skapt overskrifter i USA de siste dagene. Phil Valentine sa lenge at han ikke ville la seg vaksinere. Han ba lytterne være kritiske og vurdere nøye om det virkelig var nødvendig å ta sprøyten.

Nå har han snudd. Det gjorde han fra sykesengen. Der kjemper han ifølge familien for livet mens han får hjelp til å puste.

Amerikanske medier har de siste dagene gått gjennom tidligere uttalelser fra den politisk konservative radioverten. Han leder et populært program på kanalen 99.7 WTN i Nashville, Tennessee.

I delstaten har antallet sykehusinnlagte med covid-19 steget med 90 prosent de to siste ukene, skriver The New York Times.

Antallet smittede har tredoblet seg. Kun 44 prosent i Tennessee har latt seg vaksinere. Det er 12,5 prosentpoeng lavere enn USA som helhet.

I et blogginnlegg fra desember understreket Valentine at han ikke er imot alle vaksiner.

– Jeg er bare for å bruke sunn fornuft, skrev han.

Påvirket andre til å ikke ta vaksine

Han mente oddsen for å bli koronasmittet, var lav. Og om han skulle bli smittet, anså han faren for å dø til å være godt under 1 prosent.

Valentine anbefalte sine lyttere å gå gjennom det han kalte egen helserisiko. Det var slik han selv hadde landet på ikke å ta vaksinen.

– Har du underliggende helseproblemer, bør du antagelig ta vaksinen. Har du ikke forhøyet risiko for å dø av covid-19, er det antagelig tryggere å la være, skrev han.

Radioprofilens bror mener at Valentine har hatt stor innflytelse på en del mennesker.

– Faktum er at mange ikke tok vaksinen fordi han ikke gjorde det, sier broren Mark Valentine til The New York Times.

Han har også delt en pressemelding om broren på Facebook. Der skriver han at Phil Valentine nå angrer på at han ikke var mer positiv til vaksinen.

Broren har nå selv vaksinert seg etter å ha sett brorens lidelser på nært hold.

– Gi de uvaksinerte skylden!

Historien om radioverten går rett inn i én av USAs store debatter. Ifølge The New York Times er 56,5 prosent av amerikanerne vaksinert, de fleste av dem fullvaksinert.

Dekningsgraden varierer imidlertid veldig fra stat til stat og by til by. Frontene i det offentlige ordskiftet blir også hardere. Samtidig øker smittetallene kraftig flere steder i landet. Det skjer etter at den mer smittsomme deltavarianten er blitt dominerende.

– Det er på tide å gi de uvaksinerte skylden, sa Alabamas republikanske guvernør, Kaui Ivey, nylig. Hun mener at de uvaksinerte svikter resten av befolkningen.

Reuters skrev før helgen at enkelte programledere på den konservative TV-kanalen Fox News har snudd i sine vaksineråd.

Sean Hannity og Steve Doocy oppfordrer nå seerne til å ta vaksinen så raskt som mulig. Profilerte kommentatorer på kanalen, som Tucker Carlson og Laura Ingraham, har lenge sådd tvil om hvor trygt det er.

President Joe Biden takket nylig de vaksinepositive Fox-profilene. Han tror årsaken til at de nå har snudd, er at mange ser at de aller fleste som nå dør av covid-19, er ikke-vaksinerte.

– En patriotisk plikt

For Valentine ble altså smittet, men snudde ikke umiddelbart i synet på vaksiner.

«Uheldigvis for haterne, ser det ut til at jeg klarer meg», skrev han på Facebook tidlig i sykdomsforløpet.

Så sent som 14. juli slo han fast at det finnes gode alternativer til vaksine. Han pekte på alternative behandlingsmåter. Samme dag omtalte han egen smitte som hans «patriotiske plikt for flokkimmunitet». På et bilde med teksten «jeg har fått min covid-19-vaksine», hadde han strøket over ordet vaksine.

Nå har han altså endret mening.

23. juli sendte broren Mark ut en pressemelding. Der sa han at Phil angrer på at han ikke hadde vært mye tydeligere for vaksine i radioprogrammene. Broren så nå frem til å komme tilbake på luften og snakke tydeligere om temaet, hevdet han. Pressemeldingen ble avsluttet med store bokstaver: «Vær så snill å bli vaksinert!»

– Slutt med å bekymre dere for politikk. Slutt med å bekymre dere for konspirasjonsteorier, sa Mark Valentine i et radiointervju, ifølge USA Today.

Canada har sust forbi

President Joe Bidens talskvinne, Jen Psaki, ble konfrontert med guvernør Iveys uttalelser på en pressekonferanse fredag.

Hun ble spurt om også Det hvite hus bør ta en skarpere tone mot uvaksinerte.

Psaki ville ikke fordele skyld for den økende smitten. Hun understreket at man ikke bare risikerer å bli syk selv, men også setter alle rundt seg i fare ved ikke å ta vaksinen.

På den samme pressekonferansen sammenlignet en journalist USA med Canada.

Amerikanerne kom mye raskere ut av startblokkene med vaksineringen. Nå er de forbigått av nabolandet i vaksinasjonsgrad.

Bidens talskvinne pekte på at noen stater og lokalsamfunn har en dekningsgrad på 70–80 prosent, mens andre har mellom 40 og 50 prosent.

Det siste omtaler hun som et stort helseproblem, men også et økonomisk problem.

– Vi ser hvordan det påvirker lokalsamfunn ved at bedrifter må legge ned, sier Psaki.