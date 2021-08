Australia ble hyllet for korona-strategien. Nå setter de inn soldater i kampen mot smitte.

Deltavarianten og få vaksinerte skaper problemer. Nå er storbyen Sydney stengt ned igjen.

Politiet prøvde å holde orden under en demonstrasjon mot koronarestriksjoner i Sydney 24. juli.

Nå nettopp

Australia ble lenge hyllet som ett av landene i verden som taklet pandemien best. Landet med rundt 20 millioner innbyggere har lenge hatt lave smittetall og få døde. Det har imidlertid kostet. Grensene har vært stengt i flere måneder. Landet har stengt ned i flere omganger.

Sydney er nå inne i en fem uker lang nedstengning. Frem til slutten av august må innbyggerne stort sett holde seg hjemme.

Med et tilnærmet portforbud kommer også protestene. Tusenvis har marsjert i gatene for å vise sin misnøye med tiltakene.

Samtidig stiger smittetallene.

Skal banke på dører

Det er den dødelige kombinasjonen av den mer smittsomme deltavarianten og lav vaksinasjonsgrad som bekymrer. I Sydney har myndighetene nå bedt militæret om hjelp.

Soldater vil fra mandag patruljere sammen med politiet for å sørge for at innbyggerne følger reglene. De skal banke på dører for å påse at smittede isolerer seg.

Det er kun noen få unntak fra portforbudet. Du må enten ha en samfunnskritisk jobb, skulle til legen eller nødvendig trening, eller utføre omsorg for syke.

Smittesporingen viser at smitten nå først og fremst sprer seg blant dem som har lov til å bevege seg i byen.

En demonstrant blir stoppet av politiet.

– Hakket på og marginalisert

Utplasseringen av soldater er omstridt. Advokatforeningen kaller det «bekymringsfullt i et liberalt demokrati».

Ledelsen i politiet svarer at det er nødvendig, fordi en liten andel av innbyggerne ser ut til å mene at «reglene ikke gjelder for dem», skriver BBC.

Smitteutbruddet rammer hardest i byens fattigste bydeler. Det er også i de områdene hvor innvandrerandelen er høyest.

Kritikere mener tiltakene er diskriminerende, og at de er strengere i noen deler av byen.

– Våre folk tilhører noen av de fattigste befolkningsgruppene. De føler seg allerede hakket på og marginalisert, sier Steve Christou, en lokal ordfører.

Han sier mange ikke har råd til husleie og mat. Han mener livet for mange vil bli vanskeligere hvis det nå blir plassert soldater i gatene.

I New South Wales, landets største delstat, var det søndag 222 pasienter innlagt på sykehus med covid-19.

54 av dem får intensivbehandling, 25 er i respirator. Syv av intensivpasientene skal være i 20-årene.

– Det viser at sykdommen kan være veldig alvorlig også for yngre folk, sier Jeremy McAnulty fra helsevesenet i New South Wales.

Sliter med vaksineringen

Gladys Berejiklian er delstatens politiske leder.

Hun understreker nå viktighetene av å få fart på vaksineringen. Hun viser til andre områder i landet og sier at nye nedstenginger er det eneste alternativet.

– Det er ikke slik vi ønsker å leve livet vårt. Derfor håper vi at dette er den siste nedstengingen her. Det blir det, så lenge folk vaksinerer seg, sier delstatsministeren ifølge The Guardian.

Det var i midten av juni at utbruddet med deltavarianten startet. Så langt skal ingen fullvaksinerte ha hatt behov for intensivbehandling. De aller, aller fleste alvorlig syke hadde heller ikke fått første dose.

Et problem i koronahåndteringen er at Australia satset sterkt på Astra Zeneca-vaksinen.

Det skapte vansker da det ble klart at blodpropp i noen sjeldne tilfeller var en bivirkning. BBC skriver at myndighetene ikke anbefalte noen under 60 år å ta Astra Zeneca-vaksinen.

Australia havnet dermed et stykke bak i køen for å få tak i de andre vaksinene.