Danmark fraråder reiser til Norge

Utenriksdepartementet i Danmark har oppdatert sitt reiseråd. Nå frarådes alle ikke-nødvendige reiser til Norge.

Danmark fraråder nå alle ikke-nødvendige reiser til Norge. Bildet er fra innsjekkingsområdet på Oslo lufthavn tidligere denne måneden. Foto: Hanna Johre / NTB

19. juli 2021 05:56 Sist oppdatert nå nettopp

Endringen ble kunngjort på departementets nettsted like etter midnatt natt til mandag.

«Til tross for begrenset risiko for smitte fraråder vi alle ikke-nødvendige reiser til Norge grunnet betydelige innreiserestriksjoner. Det gjør det vanskelig eller umulig å gjennomføre ferie for danske turister», skriver det danske utenriksdepartementet.

Den norske regjeringen har fra i dag endret karantenekrav for borgere fra fire danske regioner, samt Færøyene.

Bare Region Syddanmark og Grønland er unntatt karantenekravet.

Den norske regjeringen kunngjorde fredag skjerpingen av innreiserestriksjoner og karantenekrav. Det er på grunn av økende smitte i Europa.