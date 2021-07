Eks-militære arrestert etter attentatet: – Tyder på at de var leiemordere

Politiet søker etter mistenkte i Petion-Ville fredag, nabolaget der den drepte presidenten bodde. Foto: Joseph Odelyn, AP

Myndighetene på Haiti har arrestert colombianske eksmilitære for drapet på presidenten. De skal ha reist inn i landet som turister, for flere måneder siden.

9. juli 2021 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kaos og panikk har preget Haiti de siste dagene, etter drapet på president Jovenel Moïse natt til onsdag denne uken. Det har vært svært vanskelig å få et klart bilde av hva som egentlig foregår i den lille, fattige øystaten.

Nå er det likevel bekreftet at colombianske eksmilitære er arrestert, mistenkt for å stå bak attentatet. Fredag bekreftet myndighetene i Colombia at to tidligere offiserer ble drept i skuddveksling med politiet på Haiti.

I tillegg er 15 colombianske ekssoldater arrestert. Myndighetene på Colombia sier fredag at de går ut ifra at alle 15 har tilhørt den colombianske hæren.

– Det styrker mistanken om et profesjonelt drap. Det tyder på at de var leiemordere, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Leiv Marsteintredet.

Gatene i hovedstaden Port-au-Prince var preget av uro og protester i dagene etter attentatet. Foto: Joseph Odelyn, AP

– Ingen grunn til å tro at Colombia står bak

Marsteintredet er spesialist på Latin-Amerika, og har forsket på kupp og attentater på kontinentet. Han mener det er naturlig å bruke utenlandske leiesoldater i en slik operasjon.

– Da er det lettere å holde planene hemmelige, til attentatet er gjennomført, sier han.

Valget av colombianske eksmilitære er heller ikke overraskende, mener han.

– Colombia har et stort og veldig godt trent militærapparat. Derfor har de også mange tidligere militære. Jeg ville likevel ikke lagt vekt på nasjonaliteten til de som er arrestert. Det er ikke noen grunn til å tro at colombianske myndigheter har noe med dette å gjøre, sier han.

Myndighetene på Colombia bekreftet fredag at minst seks av de mistenkte gjerningspersonene har bakgrunn fra Colombias væpnede styrker. Her er general Jorge Luis Vargas på en pressekonferanse fredag. Foto: Ivan Valencia, AP

Viste frem de mistenkte gjerningsmennene

Sosiale medier er full av bilder og videoer som skal vise arrestasjoner av mistenkte gjerningsmenn. En av videoene skal vise to menn som sivilbefolkningen fanger på egen hånd – før politiet arresterer mennene.

En annen video viser to menn som politiet har arrestert, på lasteplanet av en pickup. En av mennene er blodig og forslått, og mangler skjorte.

Flere av de samme mennene ble vist frem for pressen torsdag kveld. Bildene, som blant annet ble tatt av nyhetsbyrået AP, viser minst 15 mistenkte sittende på gulvet, inne på politistasjonen. Flere av dem er skadet, enten i møte med mobben, eller av politiet.

Marsteintredet er ikke overrasket over at politiet på Haiti viser frem de mistenkte gjerningsmennene kort tid etter arrestasjonen.

– Det ligger en politisk melding i dette her. Det er for å vise at politiet gjør jobben sin, og også for å berolige befolkningen. Haiti er et samfunn med lav tillit. Folk tror ikke på det de hører før de ser bilder, sier han.

Politiet viste også fram våpen, verktøy og pass som de mistenkte gjerningsmennene hadde med seg. Foto: Estailove St-Val, Reuters

– Operasjonen ble planlagt av «Mike»

Uavhengige medier har bekreftet identiteten til noen av de mistenkte, men ikke alle.

To av de mistenkte gjerningsmennene har amerikansk statsborgerskap, men kommer opprinnelig fra Haiti. Amerikansk UD har bekreftet at to amerikanere er arrestert, og flere amerikanske medier har verifisert identiteten til én av dem, den amerikansk-haitiske mannen James Solages.

Solages har selv uttalt at han bare var med som oversetter. The New York Times skriver at han påstår han fikk jobben gjennom en jobbannonse på internett, og at planen var å kidnappe presidenten, ikke å drepe ham.

Under pressekonferansen torsdag kveld sa også Solages at operasjonen ble ledet av en mann ved navn «Mike», og at den ble planlagt på et hotell i Petion-Ville. President Jovenel Moïse bodde i den samme bydelen.

Disse bilene skal ha blitt brent av lokale innbyggere, etter at politiet arresterte flere mistenkte torsdag. Foto: Estailove St-Val, Reuters

Reiste under dekke av å være turister

Myndighetene i Colombia sier fredag kveld at flere av de mistenkte skal ha reist til Haitis naboland Den dominikanske republikk for hele tre måneder siden. Siden skal de ha reist inn til Haiti, under dekke av å være turister.

Nyhetsbyrået AP melder at de colombianske eksmilitære skal ha blitt rekruttert av fire ulike sikkerhetsselskaper. Navnet på selskapene er ikke bekreftet.

11 av dem ble arrestert inne på Taiwans ambassade i Port-au-Prince på torsdag. Taiwans utenriksdepartement bekreftet i dag denne historien. Ambassaden ble stengt etter attentatet onsdag, og sto for det meste tom. Sikkerhetsvakter oppdaget innbruddet, og varslet til Taiwans UD, som igjen ga myndighetene på Haiti tillatelse til arrestere mennene.

Det er ingen grunn til å tro at Taiwan har noe som helst med drapet å gjøre, sier Marsteintredet.

– Det mest interessante her er hvem som har bestilt dette drapet. Det må ha vært dyrt, sier Marsteintredet.

Kan handle om narkotrafikk

Professoren tror drapet mest sannsynlig enten handler om lokal politikk på Haiti, eller narkotrafikk. Haiti er transittland for mye av kokainen som smugles til USA.

– Det kan enten være lokale politiske grupper på Haiti, eller det kan være internasjonale narkokarteller som står bak. Eller begge deler, sier han.

Marsteintredet er likevel ikke spesielt optimistisk.

– Det kan hende at sannheten kommer frem, for ganske mange av de mistenkte er nå arrestert og i live. Det kan hende at noen av dem snakker. Men at vi skal finne ut hvem som bestilte drapet, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det blir vanskelig. Det er nå min gjetning.