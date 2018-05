Irak gjennomførte lørdag sitt første parlamentsvalg siden seieren over Den islamske staten (IS). Statsminister Haider al-Abadi håpet å profittere på entusiasmen over seieren, men ser ut til å skuffe stort. Etter at stemmene er blitt talt opp i 10 av 18 provinser, ligger valglisten hans bare på en tredjeplass.

Det er i stedet en valgallianse knyttet til den kontroversielle sjiamuslimske presten Muqtada al-Sadr som har tatt ledelsen. På andre plass ligger en valgliste ledet av Hadi al-Amiri, fra de sjiamuslimske militsene som støttes av Iran.

HADI MIZBAN / AP/NTB scanpix

Erklært som fiende av USA

Muqtada al-Sadr gjorde seg etter USAs invasjon i Irak i 2003 bemerket som en av amerikanernes skarpeste kritikere. Han uttalte at Saddam Hussein var «den lille slangen», mens USA «er den store slangen».

Sadr ledet en milits som kjempet for å få kastet amerikanerne ut av landet og ble erklært å være en fiende av USA. Han klarte imidlertid å beholde en viktig posisjon i irakisk politikk. Hele tiden har han hatt en stor tilhengerskare, ikke minst blant fattige irakere.

Valgkampen denne våren har basert seg på løfter om sosiale programmer og kamp mot korrupsjon. Sadr overrasket mange irakere ved å fremme en ikke-islamistisk koalisjon som inkluderte kommunistene foran valget.

Fakta: Dette er Muqtada al-Sadr Muqtada al-Sadr (44) kommer fra en familie som har fostret flere svært fremtredende muslimske lærde. Sadr-bydelen i Bagdad er oppkalt etter faren hans, storayatolla Mohammad Mohammad Sadeq al-Sadr, som ledet sjiamuslimers motstand under Saddam Husseins styre. I likhet med faren er Muqtada al-Sadr en sjiamuslimsk lærd og predikant, men han har ikke oppnådd en like høytstående formell status. Etter USAs invasjon i 2003 ble Muqtada al-Sadr en av de fremste motstanderne av den amerikanske okkupasjonen på sjiamuslimsk side. Hans Mahdi-milits var involvert i flere sammenstøt med amerikanerne. Sadr har aldri innehatt noen formell politisk posisjon eller blitt valgt inn i parlamentet, men regnes likevel for å være en av Iraks fremste politiske aktører.

MICHEL EULER / AP/NTB scanpix

Fremdeles uklart hvem som skal lede landet

Ifølge Reuters ligger Sadr an til å vinne 54 av de 329 plassene i parlamentet. Deretter følger Amiri med 47 og Abadi med 42.

Sadr kan ikke bli statsminister selv, siden han ikke stilte til valg. Det er heller ikke sikkert at gruppen hans vil få statsministerposten, selv om de skulle få flest representanter i parlamentet.

Statsministeren trenger støtte fra minst halvparten av parlamentet og nå venter det opptil 90 dager med forhandlinger.

Anstrengt forhold til både USA og Iran

Sadrs gruppe kan bli stoppet av Iran, skriver Reuters.

– Vi vil ikke tillate at liberale og kommunister styrer i Iraq, sa Ali Akbar Velayati, en ledende rådgiver til Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei i februar.

Sadr har markert seg som mer skeptisk til Iran enn andre sjiamuslimske politikere, og kan ha vunnet på det. Han har et godt øre for folkemeningen i Irak, mener Renad Mansour, Irak-ekspert og forsker ved tenketanken Chatham House.

– Sadr forsto antiamerikanismen under den amerikanske okkupasjonen og nå har han fått med seg at mange irakere er motstandere av Irans innflytelse i landet, sier Mansour.

Sadrs holdning er at alle utenlandske aktører må la Irak være i fred.

Bandar Algaloud/Det saudiske hoffet/Reuters/NTB scanpix

Elendig oppslutning om valget

Irakiske velgere synes å ha vist sin frustrasjon og misnøye med den rådende politiske eliten. Ikke bare gjennom å nekte statsminister Haider al-Abadi støtte, men også gjennom en omfattende boikott.

Observatører hadde ventet en oppslutning rundt 60 prosent, men nå viser det seg at bare 44,5 prosent av de stemmeberettigede har avgitt sin stemme. Det er betydelig lavere enn ved valgene i 2014 og 2010, da henholdsvis 62 og 70 prosent av velgerne møtte opp. I Bagdad var det bare en tredjedel som stemte.

– Valget har vært en kritikk av status quo i Irak, noe den lave valgdeltagelsen viser, sier Mansour.

Da han reiste rundt i Irak før valget, merket han seg hvor desillusjonerte folk var.

– Folk spurte seg hvorfor de skulle stemme dersom alt likevel ble avgjort i forhandlinger mellom politikerne, sier han.

Mansour tror Sadr gjorde det bra fordi han hadde et solid grunnfjell med velgere, men også fordi han fremmet mange nye kandidater.

– Sadr var dermed den eneste som fremsto som en motstander av det etablerte systemet.