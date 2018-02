– Frem til tirsdag morgen var det funnet over 1.400 fragmenter av levninger fra de omkomne og rundt 500 fragmenter fra flyet, heter det i en uttalelse fra det russiske departementet for krisehåndtering.

Vrakdeler fra flyet ble spredt ut over et 300.000 kvadratmeter stort område da flyet styrtet i bakken søndag. Siden har etterforskere og letemannskaper arbeidet på stedet.

– Rundt 1.000 personer deltar i arbeidet, som pågår døgnkontinuerlig, fordelt over tre skift, heter det i uttalelsen.

Videre opplyser departementet at de etterlatte vil få utbetalt rundt 400.000 kroner hver i erstatning. Pengene skal komme fra flyselskapets forsikring og fra myndighetene i Moskva.

Etterforskere har slått fast at flyet eksploderte da det traff bakken, bare minutter etter avgang fra Domodedovo-flyplassen i Moskva.

Tirsdag opplyste granskerne som undersøker ulykken, at is på flyets fartsmålere kan ha bidratt til styrten.

Is dannet seg på de såkalte pitotrørene siden pilotene ikke hadde skrudd på et system for å holde dem varme. Flyverne slo av autopiloten og overtok styringen selv da de så motstridende fartsmålinger.

Flyet, som var åtte år gammelt og av typen An-148, tilhørte flyselskapet Saratov Airlines. Det var på vei fra Moskva til Orsk nær grensen til Kasakhstan. Ukrainske og russiske produsenter som har utviklet flyet, deltar i granskingen.

