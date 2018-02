Trumps kommunikasjonssjef Hope Hicks trekker seg

Avisen siterer medarbeidere i Det hvite hus som sier at Hicks gir uttrykk for at hun opplever det som om hun nå har fått gjennomført alt hun har hatt mulighet for å få til i jobben.

28-årige Hicks har lenge vært en av Donald Trumps nære medarbeidere, og hun regnes for å være en av de viktigste personene i presidentens indre sirkel.

Pressetalskvinne Sarah Sanders sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at det er uklart når Hicks skal slutte. Men ifølge The New York Times skjer det i løpet av de nærmeste ukene.

Sanders avviser at kommunikasjonsdirektørens avgang har noen sammenheng med at hun tirsdag vitnet i ni timer for en kongresskomité om Russlands innblanding i presidentvalget i 2016.

Innrømmer «hvite løgner»

Ifølge kanalen CNBC fortalte Hope Hicks de folkevalgte i etterretningskomiteen i Representantenes hus at hun iblant måtte fortelle «hvite løgner» for å gjøre sin jobb, men at hun ikke lyver når det gjelder etterforskningen av innblandingen i valget.

Komiteen er ansvarlig for en av flere granskinger av mulig kontakt mellom Trumps kampanjefolk og Russland.

Trump: Hun er enestående

Presidenten roser Hicks i en erklæring som er offentliggjort etter at oppsigelsen ble kjent og publisert på CNBC s hjemmeside:

«Hope er enestående og har gjort svært godt arbeid i de seneste tre årene. Hun er smart og ettertenksom som få, en virkelig storartet person. Jeg kommer til å savne å ha henne ved min side, men da hun kom til meg og fortalte at hun ville søke nye muligheter, forsto jeg det fullt og helt. Jeg er sikker på at vi kommer til å arbeide sammen igjen i fremtiden».

Skal ha hatt et forhold til skandalisert medarbeider

Hicks har ikke selv ofte uttalt seg offentlig, men har hatt den krevende oppgaven med å kontrollere budskapene fra et ofte kaotisk Det hvite hus, konstaterer CNBC.

Stemningen har vært spent i presidentens krets de siste ukene etter at stabssjef John Kelly startet sin kampanje for å begrense adgang til hemmeligstemplet informasjon som følge av at det ble kjent at en tidligere medarbeider i Det hvite hus anklages for vold mot sin tidligere ektefelle. Hicks skal ha hatt et forhold til Rob Porter, medarbeideren som måtte gå av på grunn av voldsanklagene.

Forgjengeren fikk sparken raskt

Siden Trump ble tatt i ed som president i januar 2017, har også tre tidligere kommunikasjonsdirektører gått av: Michael Dubke, Sean Spicer og Anthony Scaramucci.

Hicks forgjenger Scaramucci hadde stillingen i mindre enn to uker før han fikk sparken etter å ha skjelt ut to av Trumps daværende rådgivere.