Tysklands utenriksminister bekymret for Israels framtid

– Jeg er alvorlig bekymret for Israels utsikter på mellomlang og lang sikt. Vi skulle snakke om strategi her, men hva er egentlig Israels strategi, sa Gabriel på en sikkerhetskonferanse i Tel Aviv.

– Som venn og nær alliert trenger vi å vite om Israel ikke lenger er tilhenger av å forhandle fram en løsning på denne konflikten, sa han videre.

Verdenssamfunnet har lenge støttet en tostatsløsning med en palestinsk stat side om side med Israel. Men denne løsningen er stadig mer upopulær blant parlamentsmedlemmene i statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti.

– Beredt til å betale prisen ?

– Er dere beredt til å betale prisen for evigvarende okkupasjon og konflikt – en pris som bare vil fortsette å øke så lenge palestinerne ikke har håp om selvstyre, spurte Gabriel videre.

Han sa også at europeisk bistand til området kan minske om Israel kaster vrak på tostatsløsningen. Han gjorde det klart at en tostatsløsning er selve grunnlaget for tysk og europeisk pengestøtte og støtte til fred i regionen, og han påpekte at det er stadig større frustrasjon i Europa over Israels håndtering av situasjonen.

Gabriel antydet også at den klare støtten fra USAs president Donald Trump ikke nødvendigvis er bra for Israel. USA har lenge kunnet fungere som mekler til tross for sin støtte til Israel, men han spør om det kan fortsette når USA så klart tar stilling for Israel – blant annet med anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad.

Møtte både Netanyahu og Abbas

Under besøket i regionen møtte Gabriel både Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas.

Forrige gang den tyske utenriksministeren var i Israel, for et år siden, nektet Netanyahu å møte ham. Grunnen var at Gabriel også hadde et møte med den israelske organisasjonen Breaking the Silence, som består av israelske veteraner som er kritisk til israelske soldaters handlinger på den okkuperte Vestbredden.