Amnesty-leder løslatt fra varetekt i Tyrkia

Taner Kilic ble løslatt etter en høring i en domstol i Istanbul onsdag. Kilic ble pågrepet i Izmir den 5. juni og har sittet fengslet siden da.

Kilic var ikke selv til stede i rettssalen i Istanbul, men deltok i høringen via videolink.

Til stede i Istanbul var imidlertid lederen for Amnesty International Norge, John Peder Egenæs.

– Saken fortsetter, men Kilic slipper i hvert fall ut etter åtte måneders fengsling under elendige forhold, skriver Egenæs i en tekstmelding til Aftenposten.

Egenæs forteller at det var stor jubel i rettssalen da dommeren erklærte at Kilic kunne løslates.

– Fordi dommeren hadde avvist en del andre krav fra de tiltalte, så var det mange som hadde mistet troen på løslatelse, sier Egenæs.

AP / NTB Scanpix

Medtiltalte gråt og jublet om hverandre

Flere andre menneskerettighetsaktivister som er tiltalt i samme sak som Kilic, var tilstede i rettssalen. I motsetning til Kilic ble de løslatt for to-tre måneder siden, og har følt det tyngende at Kilic fortsatt har sittet fengslet. Nå var gleden stor blant dem.

– De medtiltalte jublet og gråt om hverandre, forteller Egenæs.

Kilic’ kone og de tre døtrene venter nå på at Kilic skal slippe ut av fengselet i Izmir i løpet av onsdagen. Egenæs og flere andre Amnesty-ledere drar også onsdag til Izmir for å treffe Kilic.

Lefteris Pitarakis / TT / NTB Scanpix

Siktet for terrorforbindelser

Kilic er var siktet for å være medlem av en terrorgruppe. Han er anklaget for å ha tilknytning til nettverket til Fethullah Gülen, mannen som anklages for å ha planlagt det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia den 15. juli 2016.

Kilic nekter for å ha noen forbindelser med Gülen-bevegelsen. Amnesty International mener at det ikke finnes fnugg av bevis for anklagene mot Kilic.

Siste av 11 som ble fengslet

Taner Kilic’ sak blir av den tyrkiske domstolen behandlet sammen med en sak som er blitt reist mot 10 andre menneskerettighetsaktivister som deltok på et kurs om datasikkerhet i Istanbul i juli i fjor.

Disse andre siktede ble løslatt i oktober i fjor etter tre måneder i fengsel. Blant dem var det en tysker og en svenske.

Selv om de er blitt løslatt fra varetekt, så er ikke siktelsene blitt frafalt. De siktede risikerer fremdeles å bli dømt til mange års fengsel.

LEFTERIS PITARAKIS / AP / NTB Scanpix

Hevder påtalemyndighetens bevis rakner

Tyrkisk påtalemyndighet hevder Taner Kilic har lastet ned på telefonen sin og brukt en app for kommunikasjon som kalles ByLock. Bare det å ha brukt denne appen anses som et bevis for tilknytning til Gülen-nettverket i Tyrkia.

Men Kilic sier han aldri har lastet ned eller brukt denne appen.

Amnesty International har fått to uavhengige eksperter til å granske bevisene, og de har ifølge Amnesty International konkludert med at det ikke finnes noen bevis for at Kilic faktisk har lastet ned eller brukt denne appen.

– Det finnes ikke fnugg av bevis mot Tamer Kilic, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International Norge.