De første dykkerne startet mandag morgen del to av den krevende operasjonen for å redde 12 gutter og fotballtreneren deres ut av en delvis oversvømt grotte i Nord-Thailand.

Redningsaksjonen kan ta opptil fire dager, skriver nyhetsbyrået AP.

Opptil seks av de åtte gjenværende barna kan bli hentet ut mandag, sier en kilde med nær kjennskap til redningsoperasjonen. Hvor mange som blir hentet ut, avhenger av om de heldekkende ansiktsmaskene som de skal bruke under dykket passer til barna, får Aftenposten opplyst.

Fortsatt på sykehus

Fire av de 12 guttene ble hentet ut søndag etter å ha vært inne i grotten siden 23. juni, bekreftet guvernør Narongsak Osatanakorn like før klokken 21.00 søndag kveld. Han ble møtt av en spontan applaus fra mediefolkene som hadde ventet på en bekreftelse hele dagen.

Tor Arne Andreassen

De fire guttene ble mandag morgen tatt hånd om ved regionsykehuset i Chiang Rai, cirka 57 kilometer sør for grotten. Der har de også blitt gjenforent med sine familier, ifølge lokale medier. De skal være mellom 13 og 17 år gamle.

Helsetilstanden til de fire guttene skal være bra, men det er behov for å holde én av dem under nøye observasjon, skriver den thailandske avisen Khaosod.

Tor Arne Andreassen

Gikk tom for oksygenflasker

Etter å ha hentet ut de fire første barna måtte dykkerne ta en pause. Det var fordi de hadde brukt opp oksygenet de hadde tilgjengelig i gassflaskene som var plassert ut på strategiske steder i grotten. Disse gassflaskene ble byttet ut i løpet av natten.

Neste fase i operasjonen kunne starte allerede klokken 07.00 lokal tid, sa guvernøren søndag kveld.

Tor Arne Andreassen

Veien ut er svært krevende

Barna er blitt lært opp til å dykke med dykkerutstyret siden de ble funnet den 2. juli. Ferden ut er svært krevende. Barna må svømme sammen med to voksne dykkere. Disse dykkerne bærer med seg barnets oksygenflaske.

Det er helt mørkt inne i grotten, vannet er grumsete og det er sterke strømmer. Enkelte steder må de svømme lange strekninger under vann. Ett sted må man passere gjennom en åpning som er så smal, at dykkerne må ta av seg oksygenflaskene. Andre steder er det mulig å gå. Den totale distansen er cirka fire kilometer.

Hvor farlig det er å dykke i grotten, ble understreket av at en thailandsk dykker omkom fredag. Den tidligere Navy Seal-dykkeren Saman Kunan hadde som jobb å sette ut oksygenflasker i grotten, men mistet bevisstheten. Han ble dratt ut av en annen dykker, men livet hans sto ikke til å redde.

Panumas Sanguanwong / Reuters / NTB scanpix

Været kan avgjøre hvor vanskelig redningsoperasjonen blir

Redningsledelsen hadde på forhånd beregnet at det ville ta 11–12 timer før de første barna kunne komme ut søndag. Men det viste seg at det gikk tre-fire timer raskere enn først antatt. Det skyldtes at vannivået i grotten holdt seg relativt lavt, både fordi man fortsette å pumpe vann ut og fordi regnværet var moderat.

Søndag kveld regnet det imidlertid kraftig i området rundt grotten. Det er i begynnelsen av regntiden i Thailand, og man har fryktet at mye mer regn vil gjøre det vanskeligere å få barna ut, og at området der barna har befunnet seg også skulle bli oversvømt.

Tilgangen på oksygen har også vært et problem. Blant annet derfor valgte redningsledelsen å sette i gang redningsoperasjonen så snart man hadde alt utstyr og alle eksperter på plass.

Tusener har jobbet frivillig for å bidra til redningsoperasjonen

Tilsammen 90 dykkere, 50 utlendinger og 40 thailendere, deltok under søndagens redningsoperasjon. 18 av dem tok seg av selve evakueringen av de fire første barna, mens resten hadde nødvendige støtteroller underveis. Flere tusen frivillige deltar i redningsoperasjonen totalt.

Redningslederen, guvernør Narongsak Osatanakorn, rettet søndag en stor takk til alle som har bidratt, både nasjonalt og internasjonalt. Han takket dessuten den thailandske kongen «for den inspirasjonen han har gitt dem».