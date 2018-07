Storbritannias viseforsvarsminister går av

Avstemningen sent mandag handlet om en fremtidig britisk tollavtale med EU. Parlamentet vedtok da, med 305 mot 302 stemmer, to omstridte lovtillegg. Kritikerne mener tilleggene vil undergrave Theresa Mays forhandlingsposisjon.

Bebb er kritisk til euroskeptikerne som ønsker en såkalt «hard brexit». Han stemte mot lovtilleggene, som EU-tilhengerne i det konservative partiet retter sterk kritikk mot. De mener statsminister Theresa May har «kapitulert» i saken.

Brexitspørsmålet har ført til dyp splittelse i Det konservative partiet. En fløy ønsker fortsatt tett tilknytning til EU, mens en annen fløy ønsker et tydelig brudd med Brussel.

De siste ukene har en rekke konservative politikere som hører til i den sistnevnte gruppen, trukket seg fra Mays regjering.

May kritiseres

Lovtilleggene som ble vedtatt mandag, innebærer at Storbritannia kun kan kreve inn toll på vegne av EU dersom EU gjør det samme for Storbritannia. EU har tidligere omtalt dette som uakseptabelt. Samtidig åpnes det for at Storbritannia kan ha en egen og EU-uavhengig skatt på varer og tjenester.

De EU-vennlige kreftene i Mays parti kritiserer nå lovtilleggene som et svakt kompromiss fra statsministeren.

– En kan spørre seg hvem som faktisk leder dette landet nå. Det er folk som ikke ønsker ansvarlig brexit, sier Anna Soubry, tidligere minister i den konservative regjeringen og EU-tilhenger.

Under sterkt press

May har lite støtte blant både brexit-tilhengere og EU-tilhengere i partiet, og ryktene om at det kan komme et opprør mot henne vedvarer. Statsministeren selv sier imidlertid at hun ønsker å lytte til partiet.

– Jeg setter meg gjerne ned og hører på bekymringer fra mine kolleger, sa May i forkant av avstemningen. Hun poengterte at de nye lovtilleggene ikke avviker fra brexitplanen hun presenterte nylig, det såkalte Chequers-kompromisset

– Jeg ville ikke gått gjennom alt det arbeidet for å få på plass en enighet, bare for å se enigheten bli endret av disse lovtilleggene, la hun til.

May, som er under økende press, vil tirsdag be parlamentsmedlemmene fremskyndte parlamentets seks uker lange ferie med fem dager. Opposisjonspolitiker Angela Rayner har kalt trekket for «patetisk» og anklager regjeringen for å være redd for at deres egne parlamentsmedlemmer skal begå mytteri.