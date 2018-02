Trumps svigerdatter til sykehus etter å ha mottatt brev med pulver

Det var Vanessa Trump, kona til Donald Trump junior, som ble sendt til sykehus. Trump junior er den amerikanske presidentens eldste sønn, og brevet var adressert til ham.

– Pulveret i brevet er testet, og det er ikke farlig, sier en talskvinne for politiet mandag kveld.

Det er ingen tegn til at noen er blitt syke eller skadd av brevet, men Vanessa Trump og to andre personer er brakt til sykehus for sikkerhets skyld, opplyser brannvesenet i New York City, ifølge NBC News.

Den amerikanske sikkerhetstjenesten opplyser at The Secret Service skal innlede en etterforskning av hendelsen.