Tre føderale dommere i USA har slått fast at Nord-Carolinas valgkretser var urettferdig inndelt, slik at republikanere har en fordel og demokrater har en ulempe.

Det skriver The Washington Post.

Dommerne som fattet avgjørelsen sier at det betyr at valgkretsen har vært i strid med standarder som er nedfelt i den amerikanske grunnloven.

De sier at de kan komme til å kreve at nye valgkretser blir tegnet opp før mellomvalget i november.

I dag har republikanere 10 av statens 13 plasser i Representantenes hus, som sammen med Senatet utgjør den amerikanske Kongressen. Tegnes kartet på nytt, vil det kunne gi flere plasser til demokrater i valget i november.

Slik har valgkretsene i Nord-Carolina vært igjennom historien:

Omstridt løsning

Dommerne slo fast at «gerrymandering» funnet sted i delstaten. Gerrymandering er å tegne opp valgkretser etter politiske grenser slik at et parti som er i mindretall likevel kan få et flertall.

Det er i strid med grunnloven.

Ta for eksempel en fiktiv stat med 50 mennesker, slik denne illustrasjonen av begrepet viser.

Selv om 30 av dem stemmer på blått parti, og 20 stemmer på rødt parti, kan likevel rødt parti få flertall dersom valgkretsene er tegnet opp på en viss måte.

Dette er «gerrymandering», som dommerne i Nord-Carolina sier kan ha konsekvenser for valget i november.

Førstesiden av avisen Salem Gazette 2. april 1813. Tegning av Elkanah Tisdale.

– Republikanere er bedre å velge enn demokrater

Det var den amerikanske høyesterett som ba de tre dommerne om å se på Nord-Carolina-saken.

– Jeg mener at å velge republikanere er bedre enn å velge demokrater, sa David Lewis, en republikaner, da valgkretsene skulle bli vedtatt i 2016.

– Så jeg tegnet dette kartet for å oppmuntre til det jeg mener er bedre for landet.

Ken Tart Photography

Lewis sitter i generalforsamlingen, som tegner opp valgkretsene.

– Jeg foreslår at vi tegner opp kartet for å gi plasser til ti republikanere og tre demokrater, fordi jeg ikke tror det er mulig å tegne et kart der resultatet blir 11 republikanere og to demokrater.

Overfor Aftenposten bekreftet Lewis i 2016 at han ønsket å sikre republikanernes interesser da han var med på å utforme de nye valgdistriktene:

– Det ville vært tøvete å benekte at politiske hensyn er viktige i en såpass politisk prosess som det å tegne valgdistrikter faktisk er, sa han til Aftenposten like før det forrige presidentvalget.

Kan involvere høyesterett

Delstaten kommer trolig til å be høyesterett i USA om å gå inn i saken for å bestemme om kartet skal tegnes på nytt. Vanligvis tillater ikke de rettslig handling så tett på et valg.

Men for øyeblikket har høyesterett bare åtte medlemmer, etter at en av dommerne pensjonerte seg i forrige måned.

Dersom det blir likt i stemmeavgivning, kommer lavere rettsinstanser til å avgjøre saken.

Tidligere i år slo høyesterett i delstaten Pennsylvania ned på gerrymanderingen som hadde utformet valgdistriktene der. Et nytt kart er blitt tegnet og vil bli brukt ved høstens mellomvalg – noe som trolig er til stor fordel for demokratene i denne delstaten.