Afghansk talsmann: Vi har reddet 149 Taliban-gisler

Mandag formiddag opplyste afghanske tjenestemenn at 149 var blitt berget i en redningsaksjon, mens 21 fortsatt var i fangenskap. Sky News meldte imidlertid at Taliban selv hadde sluppet gisler fri.

Ifølge lederen for provinsrådet i Kunduz, Mohammad Yusouf Ayubi, skal opprørssoldater fra Taliban ha stanset de tre bussene i Khan Abad-distriktet og bortført passasjerene. Han legger til at Taliban trolig lette etter offentlige ansatte eller personer tilknyttet de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Politisjefen i naboprovinsen Takhar opplyser at passasjerene var fra Badakhshan og Takhar, og at de var på vei til Afghanistans hovedstad Kabul.

Hendelsen kom samtidig som landets president har erklært våpenhvile under feiringen av høytiden id al-adha.

Taliban bekreftet mandag at «tre fullpakkede busser» var i deres varetekt.

– Vi bestemte oss for å ta bussene etter at etterretningsinformasjon avslørte at mange menn i sikkerhetstjenestene reiste til Kabul i disse kjøretøyene, sier Zabihullah Mujahid, en talsmann for Taliban, på telefon til Reuters.

Han la til at de hadde fraktet bussene til et annet sted for å unngå konfrontasjoner og arbeidet med å finne personer fra sikkerhetsstyrkene blant passasjerene. Han sa da at sivile snart vil bli løslatt.