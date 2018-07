Rowley og kjæresten Dawn Sturgess ble i all hast innlagt på sykehus i Storbritannia i slutten av juni. Tilstanden til begge var en stund kritisk, og det ble konstatert at begge var utsatt for nervegiften novitsjok.

Etter flere ukers etterforskning opplyste britisk politi at det var funnet novitsjok i en parfymeflaske hjemme hos paret i Amesbury i nærheten av Salisbury.

HANDOUT /Reuters

Sturgess døde 9. juli, men Rowley overlevde og har nå latt seg intervjue av ITV News. I intervjuet forteller han at det var han som fant parfymeflasken og ga den til kjæresten.

Flasken lå ifølge ham fortsatt i esken med plastemballasjen intakt, men han hevder å ha glemt hvor han fant den.

Til The Sun sier Rowley at paret hadde vært ute i Salisbury kvelden før de ble syke, og at han kan ha funnet flasken enten der eller i Amesbury.

Oljete innhold

Da han ga parfymeflasken til Sturgess, «gjenkjente hun flasken og produktet som et velkjent merke» og sprayet det på håndleddene, forteller han.

– Før det hadde gått 15 minutter sa Dawn at hun hadde hodepine, og hun la seg på badet fullt påkledd, sier han.

Rowley forteller videre at også han fikk noe av innholdet på seg, men at han vasket det av.

– Det var oljete og jeg kjente på lukten at det ikke var parfyme, forteller han.

Anklager Russland

Britisk politi kobler forgiftningen til saken med den russiske eksagenten Sergej Skripal og hans datter Julia, som ble funnet forgiftet av nervegiften novitsjok i Salisbury i mars.

Far og datter Skripal overlevde, men er plassert på hemmelig sted av britiske myndigheter, som anklager Russland for å stå bak det de hevder er et attentat.

Russland avviser anklagen, men Storbritannia har utvist en rekke russiske diplomater og har fått en rekke andre vestlige land til å gjøre det samme, blant dem Norge som har utvist én russisk diplomat.

Russiske myndigheter har siden svart og utvist et tilsvarende antall vestlige diplomater fra Moskva, blant dem én norsk.