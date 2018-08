Det var fotojournalist Jibon Ahmed som publiserte det på Facebook forrige mandag.

Mange i sosiale medier reagerte positivt på at fotografen hadde fanget et øyeblikk av frimodig lykke på universitetet, som i den siste tiden har vært preget av protester og voldshendelser.

Denne måneden ble tre konservative studenter suspendert, anklaget for å ha angrepet to studenter som gikk hånd i hånd.

Men andre i Bangladesh – et land der majoriteten er muslimer og ekstremismen slår røtter – synes bildet var uanstendig.

Vil ikke bli «offer for moralpolitiet»

Paret protesterte ikke mot å bli fotografert, ifølge fotografen. Bildet ble tatt på en offentlig plass. Fotografen sier han ikke vil tolerere å bli et offer for moralpolitiet.

Han uttaler til Bangladesh News 18 at «en forskrudd oppfattelse av moral kan ikke diktere en kunstners arbeid».

Privat

Delt flere tusen ganger

I et intervju med The Washington Post sier Ahmed at han forrige mandag var på utkikk etter noe å fotografere ved en av bygningene på universitetsplassen, da han så et kjærestepar som kysset hverandre i regnet. Han fanget situasjonen med ett klikk og sendte det til redaksjonen, men ble skuffet da redaktørene hans besluttet ikke å trykke bildet. De mente det ville føre til negative reaksjoner, ifølge Ahmed.

– Jeg sa «nei, du kan ikke tolke dette bildet negativt, fordi det er et symbol på ren kjærlighet», sier Ahmed (30) til The Washington Post.

Han publiserte det senere på sin Instagram- og Facebook-konto, hvor bildet etter en time hadde blitt delt 5000 ganger.

Hevder han fikk sparken

Neste dag, sier han, var noen av hans medfotografer voldelige mot ham. På onsdag ba Ahmeds sjef ham om å levere inn ID og datamaskin, uten å gi ham en grunn.

Redaktøren sier imidlertid at de støttet Ahmed og lovet å ta rettslige skritt da han fortalte dem om angrepet fra kollegene.

– Angrepet var ikke et resultat av hans profesjonelle arbeid, men av hans private handlinger, skriver redaktør Khujista Nur-e-Naharin i Purboposhchimbd i en e-post til The Washington Post.

– Hele redaksjonsledelsen gratulerer ham for å ha tatt dette bildet, skriver redaktøren.

Ahmed sier han ble nedslått av hvordan situasjonen ble håndtert.

– Paret hadde et spontant kyss på leppene. Jeg synes ikke det var galt og så ikke noe uanstendig i det.

– Selvfølgelig blir jeg motløs. Noen mennesker i landet vårt er utdannet på papiret, men ikke i reell betydning. De klarte ikke å forstå den underliggende betydningen i bildet mitt. Jeg er også litt bekymret for meg selv.

Pressefrihet under press

Journalister i Bangladesh står overfor et bredt spekter av trusler, skrev Steven Butler, Asia-koordinator for Committee to Protect Journalists, i et blogginnlegg tidligere i år. Pressen opplever militante angrep, strengere lovverk og en voksende intoleranse mot uenighet av statsminister Sheikh Hasina og hans parti.

I disse «kvelende tider» vekker Ahmeds bilde av «uhindret uskyld» håp om at alt ikke er tapt, skrev korrespondent Tanim Ahmed i Dhaka Tribune i en kommentar om kontroversen forrige uke.

«Det er forfriskende å tro at selv i disse tider eksisterer det folk som ikke har gitt opp livet eller kjærligheten eller ungdommen. Det varmer hjertet», skrev han.

Azad Majumder bidro til denne reportasjen fra Dhaka.