I et forsøk på å omskrive historien har Myanmars militære laget en propagandabok om den forfulgte folkegruppen rohingyaene.

I en gjennomgang av boken som kom ut i juli, har Reuters funnet at tre av åtte «historiske» bilder viser noe helt annet en billedteksten tilsier. To av bildene er ikke engang tatt i Myanmar.

FN: Beviser for folkemord

Det er mer enn ett år siden den brutale militæraksjonen i delstaten Rakhine nordvest i Myanmar, som drev mer enn 700.000 rohingya-muslimer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Amnesty og FN kaller behandlingen av folkegruppen etnisk rensing og folkemord. I en ny rapport fastslår FN at det finnes beviser for at Myanmars militære har begått forbrytelser mot menneskeheten, deriblant drap, voldtekt, tortur, slaveri, vold mot barn og ødeleggelse av hele landsbyer.

Myndighetene i Myanmar tar avstand fra rapporten.

– Rettferdiggjør drap

Nå kan det se ut til at hæren tar alle midler i bruk i forsøket på å fortelle en ganske annen historie om rohingyaene.

The Guardian skriver at historieomskrivingen fremstår som et forsøk på å «rettferdiggjøre drapene på tusener av rohingya det siste året».

I den 117 sider lange boken hevdes det at «dokumentarfotoene» er tatt i rakhine-provinsen.

Et bilde viser ifølge boken buddhister som skal ha blitt drept i en etnisk konflikt med rohingyaene i 1940. Men egentlig er bildet tatt i 1971 under Bangladeshs frigjøringskrig mot Pakistan.

Pulitzer-bilde fra Tanzania

Et annet bilde i svart-hvitt skal vise bangladeshere i Myanmar under Storbritannias kolonistyre. Originalbildet er tatt av Martha Rial for Pittsburgh Post-Gazette. Hun ble tildelt Pulitzerprisen i 1998 for dette og flere andre bilder, som viser overlevende etter folkemordet i Rwanda.

Et siste forfalsket bilde er tatt i Myanmar. Ifølge boken viser det rohingyaer på et skip på vei inn i landet fra Bangladesh. Men egentlig viser bildet at de er i ferd med å flykte, ifølge Reuters.

– Tar det som en mulighet

Mange i Myanmar anser ikke rohingyaene som en egen folkegruppe, men ulovlige innvandrere fra Bangladesh. Myndighetene i Myanmar bruker heller ikke navnet rohingya, men kaller den etniske minoriteten for «bengali» eller bengalere.

Bokens forfatter, oberstløytnant Kyaw Kyaw Oo, skriver i introduksjonen til boken at dokumentarbildene er med for å «vise bengalernes historie».

«Hver gang en politisk konflikt eller etnisk væpnet konflikt har funnet sted i Myanmar, tar bengalerne det som en mulighet», skriver han videre.

Reuters har ikke lykkes med å få en kommentar fra forfatteren av boken