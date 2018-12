Bilder fra Mars viser enormt krater fylt med is

Dersom du bor i deler av landet som ikke fikk hvit jul i år, kan disse bildene være en trøst: Knappe 54 millioner kilometer unna oss finnes det et helt krater fylt av urørt is og snø.

Romsonden Mars Express fra European Space Agency (ESA) har sendt tilbake bilder av is i krateret Korolev fra vår nærmeste nabo i solsystemet.

Korolev-krateret er 82 kilometer i diameter og ligger langt nord på Mars – rett sør for Olympia Undae, som er området som utgjør Nordpolen på planten.

Med andre ord er Mars rød med en hvit sirkel på toppen – ikke ulikt en annen karakter som til vanlig befinner seg på Nordpolen her hjemme.

Gått i bane siden 2003

Björn Schreiner 2018 – FU Berli / e-mail

Romsonden Mars Express ble sendt mot Mars 2. juni 2003. Seks måneder senere var den fremme. Første juledag samme år begynte Mars Express å gå i bane rundt den røde planeten.

De ferske bildene av snødekte krater på Mars er satt sammen av bilder fra fem ulike turer. Under snøen er krateret fylt av is, ifølge ESA. De beskriver krateret som et spesielt godt eksempel på bevart is.

Og der det finnes slik is, finnes det vann. Det er svært gode nyheter for oss på naboplaneten.

AP / NTB scanpix

Feirer ikke jul alene

Mars Express er ikke alene der den reiser rundt Mars og sender bilder av planeten hjem. Før jul fikk den selskap av NASAs romsonde Insight.

Den landet på planeten i november til stormende jubel hos NASA.

Insights jobb er å utforske innsiden av Mars. Den er laget for å bore seg inntil fem meter under overflaten som en muldvarp. Målet er blant annet å måle temperaturen.

Fra før har NASA romsondene Curiosity og Opportunity som kjører rundt på Mars. I sommer ble sistnevnte satt ut av spill da en sandstorm dekket en fjerdedel av planeten.