Drapsdømte Adnan Syed fra «Serial» får ny rettssak

Ankedomstolen i Maryland gir Syed en ny sjanse. Etter at true crime-podkasten Serial så nærmere på saken til Syed i 2014, skal saken hans nå tas opp i retten på nytt. Den enormt populære podkasten undersøkte saken og sådde tvil om dommen. Den tvilen har spredt seg til ankedomstolen.

Syed ble dømt i 2000 for å ha tatt livet av ekskjæresten Hae Min Lee. Året før ble Lee funnet død i Baltimore. Da var Syed 17 år gammel.

Grunnen til at saken hans tas opp på nytt nå, er at ankedomstolen mener at Syed ikke fikk tilstrekkelig juridisk hjelp i første runde. Hans daværende advokat skal ha unngått å hente inn et vitne som ville gitt Syed et gyldig alibi, står det i uttalelsen fra ankedomstolen i Maryland.

«På det grunnlaget må drapsdommen heves, og siden dommene for bortføring, ran og ulovlig frihetsberøvelse henger sammen med drapsdommen, må disse heves også», står det videre i uttalelsen.

Derfor får han en ny rettssak som tar opp alle punktene i den opprinnelige saken. Avgjørelsen ble også tatt i 2016, men ble anket av påtalemyndigheten. Torsdag ble anken avvist.

Serial ble en kjempesuksess da den kom. Trenger du andre podkast-tips? Her er 33 andre podkaster du bør sjekke.

Takket «Serial»

Det avgjørende vitnet er Asia McClain, som sier at hun så Syed på biblioteket Woodlawn High School på samme tid som Lee ble drept. McClain var med i Serial-podkasten, og det førte til at også Syeds nåværende forsvarer, Justin Brown, kunne få tak i henne. Etter at avgjørelsen fra ankedomstolen ble kjent, takket Brown podkasten under en pressekonferanse.

– Serial ga oss muligheten til å komme i kontakt med Asia McClain og få henne til å komme til Baltimore for en høring for to år siden. Serial bidro også til å bygge opp støtten rundt oss, Adnan og for saken vår, og det har hjulpet oss med å kjempe videre slik vi har gjort, sa Brown videre, ifølge The New York Times.