Kilder: USA vil straffe oligarker for russisk valginnblanding

Kilder nyhetsbyrået har snakket med sier flere av dem som vil bli rammet av sanksjonene har nære forhold til Russlands president Vladimir Putin. Tiltaket blir betegnet som et av de mest aggressive angrepene på Russlands elite og viser hvor stort USAs ønske er om å ansvarliggjøre Russland for den angivelige innblandingen i det amerikanske valget.

Kunngjøringen fra Det hvite hus vil komme allerede torsdag, opplyser kildene.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger mottatt kritikk for ikke å straffe landet for innblandingen og spesialetterforsker Robert Mueller undersøker hvorvidt Trumps valgapparat har samarbeidet med russerne.

15. mars kunngjorde USA at de innfører sanksjoner mot 19 russere som anklages for å ha forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016, men flere reagerte på at Trump ikke inkluderte ministre og oligarker med forbindelser til Putin.