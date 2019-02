Avis: Russland har flere kryssermissiler enn antatt

Den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung siterer søndag en ikke-navngitt vestlig etterretningskilde på at Russland angivelig skal ha 64 SSC-8-missiler.

Missilene skal ifølge avisen ha en rekkevidde på 2.450 kilometer. Er de er utstyrt med et konvensjonelt stridshode på et halvt tonn, vil rekkevidden være på 2.000 kilometer. Missilene skal også være laget for å bære atomvåpen.

Russland har tidligere hevdet at de bare har våpen med en rekkevidde på 480 kilometer.

Hvis opplysningene avisen har fått stemmer, har Russland missiler som er i strid med INF-avtalen, som forbyr avtalelandene Russland og USA å ha missiler med en rekkevidde mellom 500 til 5.500 kilometer, skriver Frankfurter Allgemeine.

USA og deretter Russland trakk seg fra INF-avtalen forrige uke. Avtalen vil først være ugyldig om seks måneder. Amerikanerne har lenge beskyldt russerne for å bryte avtalen.

Ifølge avisen skal Russland ha fire bataljoner, hver med fire mobile utskytingsramper, i nord og i sør. En i Kapustin Jar i sør, en i Kamysjlov, en i Mozdok og en i Shuya i nærheten av Moskva.

Slik missilene er plassert nå, er Øst- og Nord-Europa innenfor rekkevidde, ifølge søndagsavisen.