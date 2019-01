Facebook fjerner 783 sider og brukere knyttet til Iran

Uttrykket som brukes om dem som nå er utestengt, er Facebooks betegnelse på falske kontoer som har til hensikt å forstyrre valg og politikk.

Den siste tiden har nettstedet flere ganger kunngjort slike utrenskninger, inkludert fjerning av kontoer som tilhører grupper tilknyttet Myanmar, Bangladesh og Russland.

Et vanlig trekk ved kontoene som er blitt fjernet fra Facebook og datterselskapet Instagram er at de uriktig har fremstilt seg selv som lokale i minst 25 land, blant annet Afghanistan, Tyskland, India, Saudi-Arabia og USA. Facebook sier kontoene har brukt rundt 30.000 dollar på annonsering for å spre budskapet sitt.

Ifølge Facebook har Twitter bidratt i granskingen ved å dele informasjon om mistenkelig Twitter-aktivitet.