Den norske statsborgeren ble arrestert 21. oktober og skal ha iransk bakgrunn. Mannen er varetektsfengslet frem til 8. november.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har bistått danske Politiets Efteretningtjeneste (PET) i forbindelse med attentatplanene i Danmark.

PET-sjef Finn Borch Andersen sier på en pressekonferanse tirsdag at den norske borgeren ble pågrepet for å ha satt iransk etterretningstjeneste i stand til å fungere i Danmark.

Irans etterretningstjenester anklages for å ha blitt mer aggressive de siste årene: Raketter, attentater og drap – Iran anklages for terror og destabilisering gjennom 30 år.

Iransk etterretning aktiv også i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at de har hjulpet dansk politi under etterforskningen av saken, men de vil ikke si på hvilken måte. De bekrefter også at iransk etterretning kartlegger eksiliranere i Norge.

– Flere lands etterretningstjenester, inkludert iransk etterretning, er aktive i Norge med å kartlegge personer og grupper som anses som kritikere eller motstandere av eget lands myndigheter, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Mens dansk politi advarer om at faren ikke nødvendigvis er over der, har ikke norsk politi den samme bekymringen for et mulig angrep i Norge.

– Pr. nå sitter vi ikke med helt konkret informasjon som tilsier at det er fare for et angrep i Norge, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Anklaget for spaning og drapsplanlegging

Dansk politi mener den norske statsborgeren observerte og fotograferte utenfor boligen til en danskiraner som er leder for den iranske separatistbevegelse ASMLA.

ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) kjemper for uavhengighet for den arabiskspråklige iranske provinsen Khuzestan.

– Det er grunn til å tro at den varetektsfengslede i perioden fra den 25–27. september har observert og fotografert mot lederen av ASMLAs bopel og at han har hatt til hensikt å overlevere den innsamlede informasjonen til iranske myndigheter, og at han i den forbindelse har deltatt i planleggingen av et drap på ASMLA-lederen, heter det i en pressemelding fra PET.

RITZAU SCANPIX / Reuters/NTB scanpix

Attentat

– Det er kort sagt snakk om en sak som handler om iransk etterretning, som etter vår oppfatning planla et attentat i Danmark, sier Borch Andersen.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen varsler at danske myndigheter vil ta opp saken.

– Regjeringen vil reagere overfor Iran, sier han til DR Nyheter.

Finn Borch Andersen understreker at risikoen fortsatt er til stede selv om en mann er fengslet.

– Det gjør naturligvis ikke at trusselen er borte, sier han.

Ifølge PET skal målet for det angivelige attentatet være en gruppe iranere som bor i Ringsted i Danmark. Iranerne skal være en del av ASMLA.

Behrad Ghasemi / AP/NTB scanpix

Anklaget for å ha stått bak blodig angrep i september

Iran mener personer tilknyttet ASMLA sto bak angrepet på et militært orkester under en parade i Ahvaz den 22. september. Mange sivile ble skadet eller drept under angrepet, inkludert barn.

Iran lovet da et «knusende svar».

En danskiraner som har stått frem som talsmann for ASMLA, sa først at det var de som sto bak angrepet i Ahvaz, men kort tid etter trakk han dette tilbake og sa at de kun sto for politiske utspill og mediehåndtering.

Senere har han sagt til dansk presse at gruppen, og han i særdeleshet, er utsatt for trusler fra Iran.

Etterforsker om noen var medvirkende til angrepet i Iran

Dansk politi opplyser at de også etterforsker om noen i Danmark har medvirket til terrorangrepet i Iran den 22. september.

– Det er avgjørende å understreke at uansett om det viser seg at de pågjeldende har gjort seg skyldig i straffbare forhold, så kan det på ingen måte rettferdiggjøre at en fremmed etterretningstjeneste planlegger et attentat mot en person i Danmark, heter det i pressemeldingen fra PET.

Behrad Ghasemi / AP/NTB scanpix

Alvorlige trusler

– Det vil fortsatt være behov for omfattende sikkerhetsforanstaltninger rundt iranerne som skal ha vært målet for den varetektsfengslede mannens attentatplaner, sier Finn Borch Andersen.

– Trusselen mot de aktuelle personene er alvorlig, for én av dem er den svært alvorlig, sier PET-sjefen.

PET opplyser at lederen for ASMLA har fått politibeskyttelse helt siden våren 2018.

Grensene til Danmark ble stengt i to timer under en politiaksjon i forbindelse med jakten på attentatmenn fredag 28. september. Midt på dagen ble både Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark og Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn plutselig stengt. All fergetrafikk bort fra Sjælland ble også stanset, samt togtrafikken.