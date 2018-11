Hendelsen skjedde søndag kveld i byen Bamenda, som ligger i den nordvestre, engelskspråklige delen av Kamerun. 79 elever mellom 11 og 17 år ble kidnappet av væpnede separatister, sammen med rektor, en lærer og en sjåfør.

En video som tilsynelatende viser de kidnappede barna er publisert av menn som kaller seg Amba boys, en referanse til staten Ambazonia væpnende separatister forsøker å etablere sørvest og nordvest i Kamerun.

I videoen tvinger kidnapperne flere av de unge mannlige elevene til å oppgi navnene sine og navnene til sine foreldre. De sier de ikke vet hvor de er hen.

Mennene som identifiserer seg som kidnapperne sier de kun vil frigi barna dersom de oppnår sine mål. Separatistene mener den engelskspråklige minoriteten i nordvest og sørvest blir marginalisert av den franskspråklige regjeringen.

– Vi vil kun frigi dere etter kampen. Dere kommer til å gå på skole her nå, sier kidnapperne i videoen.

Innholdet i videoen er ikke verifisert, men flere foreldre skriver på sosiale medier at de kjenner igjen barna sine.

Det meste av Kamerun, som tidligere var en fransk koloni, er fransktalende. De to engelskspråklige regionene i landet, er åsted for et gryende væpnet opprør. Det siste året har flere hundre sivile blitt drept, i tillegg til mer enn 175 medlemmer av sikkerhetsstyrken.

Samtidig har Kameruns sikkerhetsstyrker og president Paul Biya slått hardt ned på separatistene med blant annet tortur, vold og massepågripelser.