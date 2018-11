Den kontroversielle dommeren kan ha kostet demokratene flere senatorer

Utnevnelsen av Brett Kavanaugh til høyesterettsdommer splittet det politiske landskapet i USA.

Skulle man støtte Christine Blasey Fords rørende vitnemål eller Kavanaughs innstendige erklæringer om at han var uskyldig?

Mens republikanere endte med å stemme for Kavanaugh, vendte de aller fleste demokratene tommelen ned. Det kan ha kostet demokratene dyrt.

J. Scott Applewhite, AP/NTB scanpix

Alle de tre demokratene som stemte for den første høyesterettsdommeren Trump nominerte, Neil Gorsuch, og deretter stemte mot Kavanaugh, mistet ifølge Reuters sitt mandat.

Tilsammen fire demokrater mistet plassen i Senatet:

Heidi Heitkamp i North Dakota

Joe Donnelly i Indiana

Claire McCaskill i Missouri

Bill Nelson i Florida

Nå antyder flere medier at det var deres stemme mot Kavanaugh som kostet dem plassen.

Demokrat vant i «Trump-stat»

2018 ble Brett Kavanaughs’ valg.

Det slår det konservative tidsskriftet The Washington Examiner fast. Tidsskriftet får støtte av Fox News, som mener at så mange som fire demokrater kan ha mistet mandatet i Senatet som følge av sin stemme mot Kavanaugh.

Joe Manchin var ett unntak. Han gikk god for Kavanaugh som USAs nye høyesterettsdommer. The Washington Examiner poengterer at demokraten vant i en stat der Trump gjorde et brakvalg i 2016 med 31 prosentpoengs seier over motkandidaten Hillary Clinton.

En undersøkelse gjennomført av Fox News like før det skulle stemmes over Kavanaugh, viste at det kunne lønne seg å gå god for den kontroversielle høyesterettsdommeren.

34 prosent av de spurte svarte at hvis Heidi Heitkamp stemte mot Kavanaugh, var det mindre sannsynlig at hun fikk deres stemme i mellomvalget.

Bare 18 prosent sa det var mer sannsynlig at de ville stemme Heitkamp hvis hun stemte mot Kavanaugh.

Ann Arbor Miller, AP/NTB scanpix

Den republikanske senatoren Lindsey Graham, som forsvarte Kavanaugh med et rasende innlegg under høringen mot Christine Blasey Ford, retvitret denne meldingen.

So every Dem Senator in a competitive race who voted against Kavanaugh lost (Donnelly, Heitkamp, McCaskill, and almost certainly Nelson), and the one who voted for Kavanaugh survived (Manchin). Coincidence? — Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 7, 2018

Han antyder at det ikke er tilfeldig at demokratene som stemte mot Kavanaugh, tapte.

– Sinne og frustrasjon motiverer

– Kavanaugh-saken forente Trump-fløyen og etablissementsfløyen i partiet som ingen annen sak har gjort, sier USA-kjenner og postdoktor ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde.

Han viser til hvordan partiet tidligere har vært delt mellom Trump-lojalister og såkalt klassiske Reagan-republikanere, som Mitt Romney, John Kasich og Bush senior og junior.

UiB

– Å kjempe for Kavanaugh ble å kjempe for ro, orden og kontroll i en omskiftelig tid, forklarer han.

Mjelde tror splittelsen som oppsto som følge av Kavanaugh-saken, gikk i republikanernes favør.

Trump har rett til å utnevne dommere

– Behandlingen av Kavanaugh fremsto for mange som anarki og ble nok et eksempel på demokratenes ekstremisme sett fra republikansk ståsted, sier Mjelde.

Som president har Trump rett til å utnevne dommere. Det at demokratene utfordret systemet ved å motsette seg presidentens kandidat, provoserte.

– Hvis prosessene i Kongressen ikke får gå som normalt, mister både systemet og institusjonene stabilitet, sier Mjelde.

Han tror likevel ikke at man skal tillegge Kavanaugh for mye av æren eller skylden for at de nevnte demokratene mistet sine mandater.

JONATHAN ERNST, Reuters / NTB scanpix

– North Dakota, Indiana og Missouri er delstater der Trump sto sterkt. De hadde trolig tapt uansett. Florida ser ut til å bli mer og mer stabilt republikansk.

Donald Trump hevdet under et valgkampmøte for Ted Cruz i oktober at dette valget handlet om karavanen og Kavanaugh.

Les også: