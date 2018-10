Tyrkisk politi får undersøke brønn på konsulatet i Istanbul

Saudiarabiske tjenestemenn nektet først de tyrkiske etterforskerne å undersøke vannbrønnen i letingen etter bevis som kan knyttes til drapet, men onsdag ettermiddag ble det opplyst på den tyrkiske TV-kanalen NTV at tillatelsen var gitt likevel, skriver Reuters.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu avsluttet tyrkiske etterforskere undersøkelsene i konsulatet og i generalkonsulens residens torsdag 18. oktober.

Tyrkiske medier spekulerte tirsdag på om levninger etter den saudiarabiske journalisten kan ligge i brønnen i konsulatets hage, men det er ikke blitt bekreftet. Det er heller ikke brakt på det rene om tyrkiske myndigheter vil be om å få gjøre nye undersøkelser i konsulatet eller i boligen.

Etter å ha nektet for å ha noe å gjøre med Khashoggis forsvinning i to uker, opplyste Saudi-Arabia i helgen at Khashoggi ble drept inne i konsulatet. Men det ble hevdet at drapet skjedde i forbindelse med en slåsskamp, og regjeringen avviser fortsatt at landets ledelse har vært involvert i drapet.

En rekke land og menneskerettighetsorganisasjoner fester ikke lit til Saudi-Arabias forklaring og krever håndfaste bevis for hva som har skjedd. Blant annet etterlyser de Khashoggis levninger.