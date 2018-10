60 drept etter at tog kjørte inn i hindufestival i India

Det var feststemning da hundrevis av personer fredag kveld var samlet i den indiske delstaten Amritsar i forbindelse med en festival for å feire den hinduistiske guden Ramas seier over demonen Rawan.

Festivalen, som markerer høytiden dussehra, var lagt til et område som ligger tett inn til et togspor. Da toget plutselig kom, var folkemengden opptatt av å se figuren av demonen brenne på scenen.

Toget meide ned over 100 personer. 60 av disse er bekreftet omkommet. 72 er skadet. Ifølge avisen India Today er tilstanden kritisk for syv av de skadede. BBC oppgir at tallet på omkomne er over 60 og at over 100 er skadet.

En video Aftenposten har fått tilsendt viser at toget kom i høy fart like etter at den store figuren av demonen ble påtent.

Amritsar ligger i Punjab, ikke så langt fra grensen til Pakistan.

Hevder at han hadde grønt signal

India Today skriver at togføreren har sagt at han hadde grønt signal og alt var klart. Han sier at han ikke hadde noen anelse om at hundrevis av mennesker sto på sporene i det toget krysset området.

Han er nå tatt inn til avhør hos politiet.

På den annen side har den indiske jernbanen nektet å ta på seg skylden for ulykken. En representant fra jernbanen, Vivek Kumar, sier at ulykken fant sted på grunn av brudd på regler rundt ferdsel på jernbanespor.

Indias togminister har vært på offisiell reise i USA de siste dagene og har nå avbrutt turen. Han vil ifølge India Today lande i New Delhi i ettermiddag og trolig reise videre til åstedet.

Leter etter likdeler

Etter ulykken har både politiet og lokalbefolkningen gått langs togskinnene for å samle inn kroppsdeler fra de forulykkede.

Hittil skal 39 av de omkomne være identifisert.

Delstatsministeren har nå bedt om en full granskning av ulykken og har bedt om rapport innen fire uker.